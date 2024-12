United Rugby Championship: tante sfide playoff festeggiando Capodanno. Treviso ne approfitterà?

Si disputa tra oggi e martedì 1 gennaio (con un posticipo a febbraio) la nona giornata dell’United Rugby Championship e con una classifica molto corta sono tante le sfide importanti in chiave playoff. Tra scontri diretti e “testacoda”, una chance d’oro per la Benetton Treviso per risalire prepotentemente la classifica.

In vetta vola il Leinster, ancora imbattuto, e che questa sera va a far visita al Munster. Per la Red Army una sfida durissima, ma fondamentale, visto che i ragazzi di Limerick hanno attualmente 21 punti, tre in più rispetto al gruppone appaiata all’ottavo posto. Sabato, poi, si parte in Sudafrica con Stormers-Sharks, con i padroni di casa a caccia di punti per risalire la china – sono a due punti dalla zona playoff – e gli ospiti che non vogliono farsi risucchiare, essendo ora a +5 sulla nona.

Sempre sabato derby scozzese tra l’Edimburgo e i Glasgow Warriors. Gli ospiti sono a caccia del Leinster e sono in una situazione di classifica abbastanza tranquilla, mentre l’Edimburgo fa parte del gruppo fermo a quota 18 punti e sul filo della zona playoff. Stessi punti per la Benetton Treviso, che va in casa delle Zebre Parma. Per i veneti la chance d’oro di guadagnare punti e posizioni grazie agli scontri difficili per le dirette concorrenti, mentre gli emiliani sono a caccia di una vittoria per avvicinare il gruppo dei migliori.

Il sabato si chiude con uno scontro diretto playoff tra il Connacht e l’Ulster. Entrambe hanno 18 punti e chi vince scappa, chi perde vedrà la zona playoff allontanarsi pericolosamente. Martedì 1 gennaio, infine, altri due match. Prima Cardiff-Ospreys, con i padroni di casa attualmente terzi, mentre gli ospiti devono inseguire la top 8; poi Scarlets-Dragons, con i padroni di casa, anche loro a 18 punti, che hanno un’occasione d’oro per allungare sugli inseguitori.