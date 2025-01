Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Roma: inizia l’era di Fabio Roselli alla guida delle azzurre

E’ scattata l’era di Fabio Roselli come CT dell’Italia del rugby femminile: il tecnico ha visto partire ufficialmente il proprio incarico il 1° gennaio, ed è subito iniziato il primo raduno sotto la nuova gestione, che si terrà fino al 6 gennaio al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.

Nel calendario internazionale dell’Italia per il 2025 spiccano, ovviamente, il Sei Nazioni femminile, nel quale le azzurre esordiranno il 23 marzo in trasferta contro l’Inghilterra, e la Coppa del Mondo, con le azzurre che disputeranno il primo match il 23 agosto ad Exeter contro la Francia.

Non fanno parte del gruppo in questa prima uscita le quattro italiane che militano nella Premiership inglese, ovvero Sofia Stefan, Beatrice Rigoni, Silvia Turani e Sara Seye, dato che il campionato nel Paese britannico non si è fermato durante le festività natalizie.

Sono tornate a disposizione, invece, reduci dai rispettivi infortuni, Alyssa D’Incà e Giada Franco, mentre sono numerose le esordienti, ovvero Natascia Aggio, Alia Bitonci, Martina Busana, Chiara Cheli, Angelica Cittadini, Greta Copat ed Alice Fortuna, molte delle quali provenienti dalla selezione under 20 azzurra.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, 62 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Arredissima Villorba Rugby, 19 caps)

Sofia CATELLANI (SIA MPL Rugby Colorno, 3 caps)

Alyssa D’INCÀ (Arredissima Villorba Rugby, 26 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 52 caps)

Valeria FEDRIGHI (SIA MPL Rugby Colorno, 58 caps)

Giada FRANCO (SIA MPL Rugby Colorno, 32 caps)

Alessandra FRANGIPANI (Arredissima Villorba Rugby, 11 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 69 caps)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina, 16 caps)

Laura GURIOLI (Arredissima Villorba Rugby, 13 caps)

Veronica MADIA (SIA MPL Rugby Colorno, 52 caps)

Sara MANNINI (SIA MPL Rugby Colorno, 4 caps)

Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 32 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba Rugby, 49 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 37 caps)

Alissa RANUCCINI (SIA MPL Rugby Colorno, 10 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby, 28 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 87 caps)

Emanuela STECCA (Arredissima Villorba Rugby, 13 caps)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 19 caps)

Sara TOUNESI (Montpellier Herault Rugby, 43 caps)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 31caps)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 22 caps)

Invitate

Natascia AGGIO (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Martina BUSANA (Arredissima Villorba Rugby, esordiente)

Gaia BUSO (SIA MPL Rugby Colorno, 2 caps)

Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Chiara CHELI (SIA MPL Rugby Colorno, esordiente)

Angelica CITTADINI (Benetton Rugby Treviso, esordiente)

Greta COPAT (Arredissima Villorba Rugby, esordiente)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina, 1 cap)

Alice FORTUNA (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Nicole MASTRANGELO (Unione Rugby Capitolina, 1 cap)

CALENDARIO 2025

Domenica 23 marzo 2025, ore 16:00, York, York Community Stadium, Guinness Women’s Six Nations I giornata

Inghilterra v Italia

Domenica 30 marzo 2025, ore 16:00, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi, Guinness Women’s Six Nations II giornata

Italia v Irlanda

Domenica 13 aprile 2025, ore 16:00, Edimburgo, Hive Stadium, Guinness Women’s Six Nations III giornata

Scozia v Italia

Sabato 19 aprile 2025, ore 14:00, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi, Guinness Women’s Six Nations IV giornata

Italia v Francia

Sabato 26 aprile 2025, ore 13:15, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi, Guinness Women’s Six Nations V giornata

Italia v Galles

Sabato 23 agosto 2025, ore 21:15, Exeter, Sandy Park, Rugby World Cup England 2025 – I giornata

Francia v Italia

Domenica 31 agosto 2025, ore 16:30, York, York Community Stadium, Rugby World Cup England 2025 – II giornata

Italia v Sudafrica

Domenica 7 settembre 2025, ore 15:00, Northampton, Franklin’s Garden, Rugby World Cup England 2025 – III giornata

Italia v Brasile