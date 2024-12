Rugby femminile, a febbraio Zebre e Benetton saranno impegnate nella Latin Cup

Grazie ad un accordo tra le federazioni di Italia e Spagna ad inizio febbraio 2025 si disputerà la Latin Cup di rugby femminile: saranno coinvolte le franchigie di Zebre Parma e Benetton, che affronteranno le compagini iberiche di Majadahonda ed Elche.

Il Direttore Tecnico FIR, Daniele Pacini, ha dichiarato al sito federale: “La Latin Cup 2025 si inserisce, nella sua seconda edizione, all’interno della strategia di avvicinamento alla Rugby World Cup 2025 condivisa con World Rugby dalla FIR e dalla FER. Anche in questa stagione gli obiettivi dal punto di vista tecnico rimangono quella di offrire un’ulteriore esposizione internazionale alle giocatrici italiane, allargando così la base della Squadra Nazionale, e parimenti quella di offrire ulteriore esperienza a staff della Federazione e delle due franchigie in un contesto prossimo a quello dei test-match. Un ringraziamento a Zebre Parma e Benetton Rugby Treviso che, anche quest’anno, hanno offerto i loro servizi e supporto al progetto con grande entusiasmo, mettendo al servizio le competenze acquisti nelle competizioni maschili per contribuire alla crescita del nostro sistema-rugby nel proprio complesso“.

Il Direttore della Real Federación Española de Rugby, José Antonio Barrio, ha commentato: “Per la Spagna, mantenere per un’altra stagione le franchigie femminili è una notizia molto positiva, specialmente considerando che si affronteranno due squadre italiane di alto livello. Nell’itinerario dell’alto rendimento nazionale, le Iberians rappresentano un elemento chiave: non solo offrono alle giocatrici meno esperte gli stimoli competitivi necessari, ma sono anche uno strumento perfetto per permettere al selezionatore e al resto dello staff tecnico di valutare come si comportano in un contesto di partita internazionale ad alta intensità. In un anno come questo, con il Mondiale così vicino, sarà di grande aiuto non solo per preparare il Campionato Europeo, ma anche per continuare il percorso verso la Rugby World Cup 2025“.

CALENDARIO LATIN CUP 2025

Sabato 1 febbraio 2025, ore 12:00, Stadio del Rugby, Villorba (TV)

Benetton Rugby Treviso v Iberians Majadahonda

Arbitro: Holly Wood (RFU)

Sabato 1 Febbraio 2025, ore 17:00, Stadio Sergio Lanfranchi, Parma

Zebre Parma v Iberians Elche

Arbitro: Precious Pazani (ZIM)

Sabato 8 febbraio 2025, ore 11:30, Campo de Rugby Valle del Arcipreste, Majadahonda

Iberians Majadahonda v Zebre Parma

Arbitro: Precious Pazani (ZIM)

Sabato 8 febbraio 2025, Campo de Rugby Amorós Palao, Elche

Iberians Elche v Benetton Rugby Treviso

Arbitro: Lauren Jenner (FIR)