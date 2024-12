Calcio, la vincente di Italia-Germania ospiterà le Finals di Nations League nel 2025

Al termine della riunione del Comitato Esecutivo andata in scena questa mattina a Losanna, la UEFA ha ufficializzato quale sarà la sede delle Finals di Nations League in programma a giugno 2025. Le fasi finali della manifestazione continentale si disputeranno in casa della vincente del quarto di finale tra Italia e Germania (andata il 20 marzo a Milano, ritorno il 23 marzo a Dortmund).

Nel caso in cui fossero gli Azzurri ad avere la meglio sui tedeschi nel doppio confronto, le semifinali (4-5 giugno) e la finalissima (8 giugno, ore 20.45) di Nations League si giocherebbero allo Juventus Stadium di Torino mentre la finale per il terzo posto verrebbe organizzata sul campo dello Stadio Olimpico Grande Torino. La Germania ha designato invece Monaco e Stoccarda come eventuali sedi per ospitare le Finals.

“La decisione della UEFA di far organizzare le Finals di Nations League alla vincente del quarto di finale tra Italia e Germania rappresenta un altro importante attestato di fiducia alla FIGC e al calcio italiano. Anche in virtù dell’assegnazione della Supercoppa Europea a Udine, abbiamo deciso di coinvolgere un altro territorio in quella che potrebbe essere un’edizione storica, disputata per la prima volta da quando esiste questa manifestazione“, il commento del presidente federale Gabriele Gravina.

Chi verrà fuori dal quarto di finale Italia-Germania se la vedrà in semifinale con una tra Danimarca e Portogallo, mentre dall’altra parte del tabellone sono previste le sfide Olanda-Spagna e Croazia-Francia.