Germania-Italia oggi in tv, Nations League calcio 2025: orario, probabili formazioni, streaming

L’Italia si gioca tutto. Questa sera, infatti, andrà in scena il match di ritorno valevole per i quarti di finale della Nations League 2025. Si chiudono, infatti, gli incontri che eleggeranno le 4 squadre che andranno a giocarsi la Final Four (in caso di passaggio del turno dell’Italia si giocherebbero a Torino) e che sanciranno quale squadra andrà ad alzare il trofeo dell’edizione corrente.

Per la nazionale azzurra, dopo la sconfitta per 1-2 dell’andata disputata a San Siro, questa sera sarà la volta del ritorno che andrà in scena al Signal Iduna Park di Dortmund. L’ex Westfalen Stadion, laddove l’Italia vinse 2-0 l’epica semifinale dei Mondiali 2006 con Grosso e Del Piero che stesero i padroni di casa e mandarono la squadra di mister Lippi alla Finale di Berlino, poi vinta control la Francia.

Oltre al valore intrinseco di questa partita dobbiamo tenere bene a mente un aspetto di fondamentale importanza. La squadra di Spalletti avrà la conferma del Girone delle Qualificazioni dei Mondiali 2026 in base al risultato di questo doppio confronto. Gli Azzurri saranno inseriti nel Girone A (in caso di successo, quindi con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo) oppure nel Girone I (in caso di sconfitta, quindi con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova).

Come seguire il match in tv? La partita Germania-Italia sarà visibile in diretta esclusiva su Rai1, mentre in streaming si potrà seguire su RaiPlay. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della sfida.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE NATIONS LEAGUE OGGI

Domenica 23 marzo

Ore 20.45 Germania-Italia

PROGRAMMA GERMANIA-ITALIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta scritta: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA-ITALIA

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah , Raum; Gross, Goretzka; Adeyemi, Musiala, Amiri; Kleindienst. Ct. Nagelsmann.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Gatti; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.