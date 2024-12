Il Bologna ferma la Fiorentina, il Milan pareggia, colpaccio Como contro la Roma

Oggi si sono giocate cinque partite valide per la 16ma giornata della Serie A. Spicca la sconfitta della Fiorentina in casa del Bologna: i felsinei si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Odgaard al 59′ e hanno così interrotto il filotto in campionato dei viola, quarti in graduatoria a -6 dalla capolista Atalanta (con una partita giocata in meno). Il Milan ha invece pareggiato per 0-0 contro il Genoa: sei punti nelle ultime cinque giornate per i rossoneri, che stazionano in ottava posizione e faticano a trovare continuità in campionato.

Colpaccio del Como, che di fronte al proprio pubblico ha battuto la Roma per 2-0: Gabrielloni e Paz sono andati a segno in pieno recupero, regalando ai lariani tre punti cruciali in ottica salvezza e infliggendo ai capitolini la quarta sconfitta nelle ultime quattro uscite (i giallorossi sono a +2 sulla zona retrocessione).

Il Verona si è rialzato vincendo a Parma per 3-2 con le reti di Coppola (ripreso da Sohm), Sarr e Mosquera, restando così alla pari con il Como. Il Lecce ha regolato il Monza per 2-1: Tete Morente ha portato in vantaggio i salentini, un autogol di Dorgu è valso il pareggio per i brianzoli, poi Krstovic ha firmato il gol vittoria sul finire del primo tempo.

RISULTATI SERIE A OGGI

Lecce-Monza 2-1

Bologna-Fiorentina 1-0

Parma-Verona 2-3

Como-Roma 2-0

Milan-Genoa 0-0

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 37 punti (16 partite disputate), Napoli 35 (16), Inter 31 (14), Fiorentina 31 (15), Lazio 31 (15), Juventus 28 (16), Bologna 25 (15), Milan 23 (15), Udinese 20 (16), Empoli 19 (16), Torino 19 (16), Roma 16 (16), Genoa 16 (16), Lecce 16 (16), Parma 15 (16), Como 15 (16), Verona 15 (16), Cagliari 14 (16), Monza 10 (16), Venezia 10 (16).