Calcio: scelte sede e data per Italia-Germania, andata dei quarti di Nations League

L’Italia affronterà la Germania nei quarti di finale della Nations League. Il confronto di andata si disputerà giovedì 20 marzo (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano, dove lo scorso 17 novembre si registrò il tutto esaurito (68.000 spettatori e record di incasso per una partita della Nazionale) in occasione della sfida alla Francia che chiuse la fase a gironi.

Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per cercare di conseguire un risultato importante in vista del confronto di ritorno in programma tre giorni dopo in terra teutonica. Si tratterà della quinta sfida tra le due compagini nel capoluogo meneghino, i precedenti sono tutti in amichevole (due successi per i padroni di casa e due pareggi).

Chi riuscirà a superare la doppia sfida affronterà in semifinale la vincente di Danimarca-Portogallo, mentre dall’altra parte del tabellone sono previsti i confronti Olanda-Spagna e Croazia-Francia. L’Italia attende anche di sapere quali saranno le avversarie nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026: il sorteggio è in programma venerdì 13 dicembre (ore 12.00).