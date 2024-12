Basket, il Panathinaikos batte l’Olimpia Milano in Eurolega: match a senso unico ad Atene

Si è appena conclusa la sfida valevole per la sedicesima giornata di Eurolega e sul parquet dell’Aaka Altion di Atene sono scese in campo il Panathinaikos e l’EA7 Emporio Armani Milano. Uno scontro diretto in chiave playoff, con le due squadre divise da una sola vittoria e i biancorossi che puntavano alla settima vittoria consecutiva, ma su un campo durissimo.

Avvio shock per Milano, che nei primi minuti vede un Pana dominante, con Kendrick Nunn che doveva essere in campo e che mette due triple, che assieme ai canestri di Hernangomez, Lessort e soprattutto Grant valgono un parziale iniziale di 14-0 per i greci. Servono 4 minuti prima che un rimbalzo e canestro di Mirotic sbloccano gli ospiti, ma subito risponde Nunn da oltre l’arco. Insiste il Pana, 5 su 6 da oltre l’arco per Nunn e scappa via sul 28-7. Dominano i greci, trascinati dai 21 punti di Nunn e si va al primo stop sul 38-15.

Non cambia la musica a inizio secondo quarto, con l’unica novità è che Nunn non segna, ma segnano i suoi compagni e continuano a correre a velocità doppia rispetto a Milano, incapace di trovare contromosse. Vola il Pana che supera il +30 a metà quarto. Prova una reazione, almeno d’orgoglio, Milano con un parziale di 8-0 che non riapre il match, ma almeno fa vedere qualcosa e si va all’ultimo stop sul 62-40<7strong>.

Secondo tempo che ha poco da dire dopo un primo tempo senza senso, con Milano che può solo provare a limitare il passivo. Terzo quarto che, dunque, tiene l’Olimpia attorno ai 20 punti di distanza e si va all’ultimo stop sul 79-60. Anche gli ultimi 10 minuti servono solo per le statistiche e per confermare la serata monstre di Kendrick Nunn, che chiude con 37 punti e fa volare il Panathinaikos che vince 103-74. Per l’Olimpia Milano un pesantissimo stop dopo sei vittorie consecutive e subito testa al Bayern per chiudere al meglio il girone d’andata.