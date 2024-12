Basket, la Virtus Bologna cerca riscatto in Eurolega in casa dell’Olumpiakos

La continuità non è di casa per la Virtus Bologna. Il successo con il Baskonia in Eurolega pareva aver rilanciato le aspettative delle V nere, ma poi è arrivato lo scivolone interno con Trieste in campionato che torna a far palesare più di qualche dubbio sulla tenuta mentale del roster di Dusko Ivanovic. Ora bisogna rialzarsi, e lo si deve fare con l’Olympiakos, una delle squadre più competitive del massimo torneo continentale.

Anche se la squadra del Pireo non viene da un periodo troppo positivo. Due ko negli ultimi turni con Paris e Stella Rossa le hanno fatto perdere un po’ di terreno dalle primissime, ritrovandosi ora nel gruppetto a nove vittorie con Zalgiris e Olimpia Milano. Sicuramente la strada per i playoff c’è ancora, ma sicuramente i biancorossi vorrebbero qualcosa di più, come migliorare il terzo posto dello scorso anno.

E soprattutto, avendo un giocatore cinque stelle extralusso per il basket europeo come Sasha Vezenkov e un clinic offensivo di gran livello come Evan Fournier, le aspettative sono belle alte. C’era però un vuoto sotto canestro con l’infortunio di Moses Wright e si è deciso di scommettere su Nathan Mensah, proveniente dalla G-League: lungo atletico e rim protector che ha mostrato qualcosina anche in NBA lo scorso anno con la maglia di Charlotte, i greci hanno deciso di scommettere su di lui.

Per Bologna ora è però il momento della verità. Quale è la vera versione della squadra di Ivanovic, quella che si è presa una vittoria commovente in Eurolega o apparsa senza troppa energia in campionato? Ivanovic non ha dubbi sul proprio roster e vorrà dissiparli anche a tutto l’ambiente cestistico, per ridare vita alla classifica in Eurolega. E quale prova migliore può esserci se non nello Stadio della pace e dell’amicizia del Pireo.