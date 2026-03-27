Basket, Dusko Ivanovic esonerato dalla Virtus Bologna. Già scelto il suo successore (provvisorio?)

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’esonero di Dusko Ivanovic, capo allenatore della Virtus Bologna da quasi un anno e mezzo a questa parte. La società bianconera ha annunciato di aver sollevato l’esperto montenegrino dall’incarico di head coach della prima squadra, all’indomani della netta sconfitta rimediata al Forum di Assago in Eurolega contro l’Olimpia Milano.

Un ko ininfluente per le sorti della stagione europea delle Vu Nere, che avevano già visto sfumare da alcune settimane le residue chance di accedere ai play-in della massima competizione continentale, anche se il recente trend negativo era appena sfociato anche sul campionato italiano con la pessima battuta d’arresto di domenica scorsa sul campo di Reggio Emilia.

La Virtus occupa comunque attualmente la prima posizione della classifica in Serie A con un bilancio di 18/4 sotto la guida di Ivanovic ed è in pole position per conquistare la testa di serie n.1 in vista dei playoff scudetto. Come si legge nella nota stampa diffusa dal club emiliano, anche l’assistente coach Nenad Trajkovic termina qui la sua esperienza a Bologna.

Virtus Bologna che ha già indicato il serbo Nenad Jakovljevic (già presente nello staff di Ivanovic nel ruolo di assistente) come nuovo capo allenatore, coadiuvato da Daniele Parente e da Cristian Fedrigo. Vedremo nelle prossime settimane se questa sarà soltanto una soluzione provvisoria o se si protrarrà almeno fino al termine della stagione corrente.