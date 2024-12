Basket: Luca Banchi si dimette, Virtus Bologna a caccia del nuovo allenatore

Come riportato, con dovizia di dettagli, da TRC, la Virtus Segafredo Bologna al momento è senza allenatore. Luca Banchi, negli spogliatoi della Segafredo Arena, ha infatti comunicato le proprie dimissioni alla squadra, ed è stato irrevocabile sul punto anche avendo parlato come un coach ancora con la prospettiva di restare in sella in conferenza stampa.

La fine del cammino di Banchi alle V nere giunge dopo un inizio di Eurolega estremamente negativo, da 2 vittorie e 11 sconfitte, l’ultima delle quali arrivata contro l’Alba Berlino al supplementare. La somma di tutto questo è uguale all’ultimo posto nella classifica della competizione continentale. In campionato la situazione è diversa, con 7 vinte e 2 perse, ma anche qui c’è il problema della sconfitta subita a Brescia sul filo di lana.

Banchi era entrato alla Virtus da sostanziale sostituto a pochi giorni dall’inizio del campionato 2023-2024, a causa dello scontro tra Sergio Scariolo e la società circa la costruzione della squadra in estate che ha portato all’allontanamento del tecnico bresciano. A un certo punto la Segafredo era anche seconda in classifica, ma è poi arrivata l’uscita al secondo turno di play-in, oltre alla finale scudetto persa contro l’Olimpia Milano.

Ora il toto-nomi risulterebbe essere molto semplice. Da una parte Sasha Djordjevic, l’uomo dello scudetto tornato in bianconero dopo vent’anni nel 2021, e dall’altra Sasa Obradovic, che da inizio stagione non è più l’allenatore dell’AS Monaco e che indubbiamente rappresenta una pista allettante. Obradovic è già stato in Italia da giocatore, con due stagioni vissute alla Virtus Roma allora targata Pompea.