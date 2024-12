Eurolega, la prima Virtus Bologna post Banchi affronta la Stella Rossa dell’ex Teodosic, con Ivanovic in agguato

Non c’è tempo di respirare per la Virtus Bologna, ma il momento è delicatissimo. L’undicesima sconfitta stagionale in Eurolega contro l’Alba Berlino, che condanna Belinelli e compagni all’ultimo posto, ha portato ad uno scossone bello pesante, con Luca Banchi che ha deciso di dimettersi rimettendo il proprio mandato nelle mani della dirigenza. Il tutto a due giorni da un ulteriore match continentale con la Stella Rossa, poiché il calendario ha una quantità di crudeltà non indifferente.

Il pensiero della società virtussina al momento è tutto concentrato al di fuori del campo. Al momento il nome più caldo come successore di Banchi è quello di Dusko Ivanovic: il montenegrino tornerebbe in sella dopo l’addio al Saski Baskonia della scorsa estate e porterebbe un po’ di aggressività in una squadra che appare con talento, ma poco cattiva nel chiudere le partite. Difficile comunque vederlo già in sella domani sera.

Troppo poco il tempo per imprimere una propria impronta, visto l’impegno da affrontare già domani nuovamente alla Segafredo Arena, rimasta scottata dall’ennesima sconfitta in volata in Europa contro quella riconosciuta come la squadra ‘materasso’ dell’Eurolega. Le V Nere sono in piena sfiducia e avranno di fronte una Stella Rossa che vuole rialzarsi dopo il ko con l’Olimpia Milano.

E di fronte, un vero e proprio killer di nome Milos Teodosic, che troverà il suo recente passato dopo aver estasiato il pubblico bolognese con le proprie giocate. Ma ora, da nemico, non vorrà fare sconti e se troverà di fronte un animale ferito, proverà a colpirlo ancora di più. Difficile che Bologna cambi umore in poco più di 24 ore. Ma se il nuovo allenatore ci riuscisse…