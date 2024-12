Sci alpino, le donne tornano a Beaver Creek dopo 11 anni! Goggia e Brignone c’erano, il podio dell’indimenticabile Elena Fanchini

Dopo la pausa per le cancellazioni delle gara di Tremblant, ritorna la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e soprattutto comincia ufficialmente la stagione della velocità. Per le donne-jet il sipario si alzerà a Beaver Creek, proprio su quella Birds of Prey che ha appena visto protagonisti gli uomini con un trittico di gare.

Si tratta di un ritorno in Colorado dopo addirittura undici anni, visto che le donne non gareggiavano a Beaver Creek addirittura dal 2013. In totale sono quattro le gare femminili sulla storica pista americana e la prima è stata nel 2011, con il superG vinto da Lindsey Vonn, sempre più vicina al suo clamoroso ritorno in Coppa del Mondo, che si impose davanti alla svizzera Fabienne Suter e all’austriaca Anna Fenninger. La migliore delle azzurre fu Johanna Schnarf al tredicesimo posto.

Si fa un salto di due anni e si arriva al 2013, anno dell’unico podio azzurro al femminile a Beaver Creek. A conquistarlo fu Elena Fanchini, che riuscì a risalire sul podio otto anni dopo la vittoria a Lake Louise. Un terzo posto dietro a Lara Gut (allora non ancora Behrami) e Tina Weirather

Una Gut scatenata in quei giorni di dicembre, visto che la svizzera centrò anche la doppietta in superG il giorno dopo. Un’altra netta vittoria, con il podio completato dalle austriache Anna Fenninger e Nicole Hosp. Quinta posizione per Nadia Fanchini e settima per Sofia Goggia, che invece era uscita nella discesa del giorno prima.

Undici anni dopo Goggia sarà nuovamente presente al cancelletto di partenza, visto che tornerà a gareggiare proprio in questo fine settimana. Al via ci sarà anche Federica Brignone, che proprio come la bergamasca era scesa in pista nel 2013 a Beaver Creek, ma solo in gigante. Un settimo posto per la valdostana nella gara vinta (la prima ed unica della carriera nella specialità) dalla svedese Jessica Lindell-Vikarby per soli sette centesimi su Mikaela Shiffrin, che sarà invece la grande assente del weekend.