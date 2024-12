Sci alpino, Lindsey Vonn pronta al ritorno in Coppa del Mondo: “Ho i punti FIS per competere”

Il momento del grande ritorno si avvicina. A quasi sei anni dal suo ritiro, una delle leggende dello sci alpino americano, Lindsey Vonn, tornerà presto a competere nel Circo Bianco. La decisione era nell’aria ed è stata annunciata alcune settimane fa. Tuttavia, Lindsey per potersi meritare la wild card in Coppa del Mondo aveva bisogno di abbassare i propri punti FIS.

La strada era quella di competere in gare FIS, cosa che l’americana ha fatto nel fine-settimana a Copper Mountain, in Colorado, con due gare di discesa e due di superG. Vonn ha concluso rispettivamente al 24° e 27° posto tra le 40 che hanno completato le prove e di altissimo livello nelle due discese e al 24° posto (su 31) e al 19° (su 28) nei supergiganti domenicali.

La presenza di avversarie molto forti, tra cui anche Federica Brignone e Marta Bassino, ha permesso alla fuoriclasse statunitense di abbassare i punti FIS fin sotto quota 80: “Ora ho i punti FIS per gareggiare in Coppa del Mondo, quindi è una giornata positiva“, ha scritto in un post su X la sciatrice degli States. Al di là dei riscontri, il primo obiettivo dell’atleta statunitense è quella di crescere di condizione.

“Sto cercando di non andare di fretta perché ho parecchi ostacoli da superare“, ha detto Vonn al New York Times, aggiungendo: “Il 100% arriverà col tempo e non subito”. “Sono passati 6 anni dall’ultima volta che ho gareggiato, quindi ho ancora un sacco di materiale da testare, trovare il mio ritmo e mettermi davvero in forma. Mi sto divertendo molto e voglio continuare a farlo!“, ha concluso su Instagram.

Quando si è ritirata nel 2019, la campionessa era la sciatrice americana di Coppa del Mondo di maggior successo di tutti i tempi, con 82 vittorie individuali. Era seconda solo allo svedese Ingemar Stenmark per il maggior numero di vittorie di sempre nello sci alpino. Le cose sono cambiate viste le 99 affermazioni individuali di Mikaela Shiffrin, ironia della sorte fermata da un infortunio dopo la caduta nel gigante di Killington.

Ritroveremo Lindsey, molto probabilmente, a St. Moritz (21-22 dicembre) con due superG nel programma, mentre nello Speed Opening di Beaver Creek (14-15 dicembre) potrebbe fare essenzialmente da apripista, vedremo. Di sicuro, il tutto è in funzione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.