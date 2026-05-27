Ambesi avverte: “Per Fonseca c’è stato pochissimo equilibrio, e con Jodar si sta facendo lo stesso errore”

Massimiliano Ambesi ha espresso le proprie valutazioni nell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Il focus della discussione è stato inevitabilmente il Roland Garros. Negli incontri di cui già si conoscono i risultati, sono arrivate buone notizie da Matteo Berrettini, bravo a ribaltare il punteggio e a piegare l’ungherese Marton Fucsovics col punteggio di 6-7 (2) 7-5 6-1 6-2.

“Il miglior Berrettini è stato quello dei primi due set, perché Fucsovics lì non ha concesso nulla. Nel terzo e nel quarto l’ungherese è crollato“, ha dichiarato il giornalista/analista di Eurosport. Una giornata in cui si è potuto anche prendere atto della grande prestazione dello spagnolo Rafael Jodar, al debutto assoluto nello Slam di Parigi.

L’iberico ha regolato con irrisoria facilità l’americano Aleksandar Kovacevic per 6-1 6-0 6-4, dando seguito a quanto di buono fatto vedere in questo scorcio di stagione. Il riferimento è al successo nel torneo di Marrakech, alle semifinali raggiunte a Barcellona e quarti a Madrid, venendo battuto in una bella partita da Jannik Sinner. Facendo un confronto tra Jodar e Jannik alla stessa età, Ambesi si è espresso in questi termini: “Il Sinner 19enne non aveva niente di meno di questo Jodar“.

Invitando ad avere un approccio più equilibrato, ha aggiunto: “Per Fonseca c’è stato pochissimo equilibrio da parte di tanti all’inizio, e per Jodar sta succedendo la stessa cosa. E’ ingiusto considerare Fonseca alla stregua di uno scappato di casa: proprio no! Sicuramente il potenziale di Jodar non è in discussione, ma vedremo quando arriveranno gli ostacoli veri“.