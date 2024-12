Biathlon, Giacomel settimo nella pursuit di Hochfilzen. Vince Johannes Thingnes Boe

Ad Hochfilzen, in Austria, si completa la seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: nella 12.5 km pursuit maschile. vince il norvegese Johannes Thingnes Boe, ma in casa azzurra arriva l’ottimo settimo posto di Tommaso Giacomel, mentre Lukas Hofer chiude 19°. Fuori dalla zona punti Didier Bionaz, 43°, e Daniele Cappellari, 52°.

Successo del norvegese Johannes Thingnes Boe, il quale nonostante due errori al tiro vince in 32’16″5, mentre alle sue spalle, entrambi con 19/20 al poligono, si piazzano il transalpino Emilien Jacquelin, secondo a 3″5, il quale nonostante la caduta nella salita finale riesce a battere l’altro norvegese Sturla Holm Laegreid, terzo a 3″8.

Ottima prestazione di Tommaso Giacomel, il quale nonostante tre bersagli mancati riesce ad arpionare il settimo posto a 1’02″4, anche grazie al 5/5 all’ultimo poligono, coperto in 17″1, dato eccellente, anche se nella medesima serie il norvegese Martin Uldal, poi quinto, spara in 12″9, commettendo però un errore.

In casa Italia va a punti anche Lukas Hofer, 19° a 2’04″8, gravato di 2 errori, equamente distribuiti nelle due sessioni in piedi. Restano invece fuori dalla top 40 dell’ordine d’arrivo Didier Bionaz, 43° a 3’51″6, a causa di 6 bersagli mancati, e Daniele Cappellari, 52° a 4’38″7, con un ottimo 19/20 al poligono.

In classifica generale rafforza il pettorale di leader il norvegese Johannes Thingnes Boe, che sale a quota 339, davanti al connazionale Sturla Holm Laegreid, secondo con 304, ed al transalpino Emilien Jacquelin, terzo con 246, mentre il migliore in casa Italia è Tommaso Giacomel, che sale in 15ma posizione a quota 127.