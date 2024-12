A che ora Brignone e Bassino oggi nei superG di Copper Mountain: orari esatti, n. di pettorale, tv

Saranno ben sei le azzurre al via in ciascuno dei due super-G femminili di oggi, validi come gare FIS di sci alpino, in programma a Copper Mountain, in Colorado: la prima gara prenderà il via alle ore 15.45 italiane, mentre la seconda, prevista poco dopo, scatterà alle ore 16.30 italiane.

LA DIRETTA LIVE DEI DUE SUPERG FIS CON VONN E BRIGNONE ALLE 15.45 E 16.30

Non essendo noti gli intervalli di partenza, non è possibile conoscere gli orari esatti degli start delle azzurre: nella gara delle ore 15.45 Federica Brignone avrà il pettorale numero 9 e Marta Bassino il 10, mentre in quella delle ore 16.30 Federica Brignone indosserà il numero 12 e Marta Bassino il 14.

Per entrambi i super-G femminili di Copper Mountain, validi come gare FIS di sci alpino, non sarà fruibile la diretta tv, né sarà possibile seguire la diretta streaming, invece la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO GARE FIS SCI ALPINO 2024-2025

Domenica 8 dicembre

15.45 Sci alpino, FIS Copper Mountain: 1° super-G femminile – Nessuna copertura tv/streaming

16.30 Sci alpino, FIS Copper Mountain: 2° super-G femminile – Nessuna copertura tv/streaming

PROGRAMMA GARE FIS SCI ALPINO 2024-2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO FEDERICA BRIGNONE E MARTA BASSINO?

STARTLIST SUPER-G FEMMINILE COPPER MOUNTIAIN- 1A GARA (ORE 15.45)

1 MIRADOLI Romane FRA

2 MELESI Roberta ITA

3 GISIN Michelle SUI

4 HAEHLEN Joana SUI

5 MACUGA Lauren USA

6 DURRER Delia SUI

7 WRIGHT Isabella USA

8 JENAL Stephanie SUI

9 BRIGNONE Federica ITA

10 BASSINO Marta ITA

11 CLEMENT Karen FRA

12 BLANC Malorie SUI

13 GAUCHE Laura FRA

14 SUTER Jasmina SUI

15 MING-NUFER Priska SUI

16 CERUTTI Camille FRA

17 GASIENICA-DANIEL Maryna POL

18 BERNARDI Vicky ITA

19 MANGAN Tricia USA

20 WILES Jacqueline USA

21 DELAGO Nadia ITA

22 CASHMAN Keely USA

23 CUTLER Haley USA

24 THALER Sara ITA

25 MONSEN Marte NOR

26 BROWN Cheyenne USA

27 GRIFFIN Bobbi Jo USA

28 SCHLEPER Sarah MEX

29 VONN Lindsey USA

30 COREY Abishai USA

31 CUNNINGHAM Julia USA

32 DOUGLAS Maizy USA

STARTLIST SUPER-G FEMMINILE COPPER MOUNTIAIN- 2A GARA (ORE 16.30)

1 BLANC Malorie SUI

2 GAUCHE Laura FRA

3 GISIN Michelle SUI

4 WRIGHT Isabella USA

5 CLEMENT Karen FRA

6 SUTER Jasmina SUI

7 DURRER Delia SUI

8 HAEHLEN Joana SUI

9 MING-NUFER Priska SUI

10 MELESI Roberta ITA

11 MACUGA Lauren USA

12 BRIGNONE Federica ITA

13 JENAL Stephanie SUI

14 BASSINO Marta ITA

15 MIRADOLI Romane FRA

16 CERUTTI Camille FRA

17 GASIENICA-DANIEL Maryna POL

18 BERNARDI Vicky ITA

19 MANGAN Tricia USA

20 WILES Jacqueline USA

21 DELAGO Nadia ITA

22 CASHMAN Keely USA

23 CUTLER Haley USA

24 THALER Sara ITA

25 MONSEN Marte NOR

26 BROWN Cheyenne USA

27 GRIFFIN Bobbi Jo USA

28 SCHLEPER Sarah MEX

29 VONN Lindsey USA

30 COREY Abishai USA

31 CUNNINGHAM Julia USA

32 DOUGLAS Maizy USA