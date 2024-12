Sci alpino, Giovanni Franzoni balza nella top30 della World Entry List! Come cambia il pettorale in superG

Giovanni Franzoni ha conquistato un pregevole quarto posto nel superG di Beaver Creek e ha così conseguito il miglior risultato della propria carriera in Coppa del Mondo. Il 23enne si è lasciato alle spalle il brutto infortunio del 2023 e ha fatto saltare il banco scendendo con il pettorale numero 39, fermandosi ad appena 13 centesimi dal podio. L’Italia ha forse trovato il talento che stava aspettando per il prossimo futuro, intanto ci sono già delle gradite conseguenze per il nostro portacolori.

Giovanni Franzoni è balzato al 30mo posto nella FIS WCSL List, ovvero la World Entry List che determina i gruppi per l’estrazione dei pettorali di partenza nelle varie gare di specialità. L’azzurro ha compiuto un enorme balzo in avanti grazie ai 50 punti odierni e con 54 punti all’attivo è riuscito a rientrare nella top-30, fondamentale per partire con numeri più bassi e dunque usufruire di piste meno rovinate, dove sulla carta è più semplice ottenere dei risultati di rilievo.

L’azzurro potrà infatti beneficiare di un pettorale tra il numero 21 e il numero 30. Il 23enne godrà di questo diritto già dalla prossima gara, in programma venerdì 20 dicembre in Val Gardena. A seguire sono previsti i superG di Bormio (29 dicembre) e Wengen (17 gennaio), ma chiaramente la WCSL List verrà aggiornata di volta in volta.

L’auspicio è che il nostro portacolori possa ulteriormente scalare la graduatoria e rientrare anche nei gruppi di merito più elevati. Va tenuto anche presente che diversi atleti che lo precedono sono infortunati, come ad esempio Guglielmo Bosca (sesto), Marco Schwarz (quindicesimo) e Aleksander Kilde (ventunesimo).