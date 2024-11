Taekwondo, Dennis Baretta si laurea Campione d’Europa U21! Iurlaro di bronzo nei -63 kg

Dopo un paio di giornate deludenti e prive di acuti, l’Italia si sblocca finalmente conquistando due medaglie nel day-3 dei Campionati Europei Under 21 di taekwondo 2024, in corso di svolgimento sui tatami di Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina). La copertina è tutta per Dennis Baretta, salito sul gradino più alto del podio nei -63 kg al termine di un cammino entusiasmante in cui ha messo nuovamente in luce un potenziale davvero notevole.

Il ventenne nativo di Aprilia aggiunge così un altro alloro alla sua collezione di podi continentali, avendo raccolto in passato un bronzo tra i cadetti nel 2018, un oro tra gli junior nel 2021 e soprattutto il titolo agli European Games 2023. Baretta si conferma così uno dei nuovi prospetti più interessanti del movimento tricolore in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Il laziale classe 2004 ha battuto nell’ultimo atto il polacco Mateus Chrzanowski dopo due round molto tirati, vinti per 10-9 e 3-2. Il suo percorso odierno era cominciato in mattinata sconfiggendo nell’ordine il britannico Karan Landa (18-7, 14-11), l’olandese Joep Van Limpt (16-14, 19-8), il greco Apost Panagopoulos (6-1, 11-4) e l’ucraino Simur Mirzoiev (6-8, 10-1, 12-2).

In semifinale è andato in scena il derby azzurro con Ludovico Iurlaro, che ha perso al terzo round (27-4) dovendosi accontentare di una comunque preziosa medaglia di bronzo. Fuori dal podio gli altri due italiani in gara oggi, con Giulia Maggiore eliminata agli ottavi e Alexandra Boccadamo ai sedicesimi nei -67 kg.