Taekwondo, azzurrini lontani dal podio nella seconda giornata degli Europei Under 21

Seconda giornata avara di soddisfazioni sul fronte italiano ai Campionati Europei Under 21 di taekwondo 2024, in corso di svolgimento sui tatami di Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) fino a sabato 23 novembre. Dopo un day-1 senza medaglie, i quattro azzurrini in gara oggi sono stati eliminati nelle fasi iniziali della rassegna continentale giovanile perdendo la chance di salire sul podio.

L’unico in grado di vincere un combattimento si è rivelato Antonio Gerrone, che ha superato al debutto il cipriota Aris Stylianidis per 2-0 (11-4 14-6 i parziali) prima di subire la rimonta dell’azerbaigiano Eltaj Gafarov (10-1, 12-15, 6-13) agli ottavi di finale tra i -80 kg.

Sempre in campo maschile, fuori dai giochi già al primo turno Teodoro Del Vecchio nei -58 kg e Luigi Fegatilli nei -80 kg, battuti rispettivamente dal turco Yusuf Badem (2-14, 5-17) e dal russo Andrei Zagorulko (5-18, 11-11, 2-6). Delusione infine per Ilenia Matonti, olimpionica a Parigi 2024, che ha ceduto il passo alla padrona di casa bosniaca Ada Avdagic (4-9, 3-9) nei -53 kg.