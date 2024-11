Taekwondo: Pezzolla e Mangione si fermano ai quarti agli Europei U21

Va in archivio la prima giornata di competizioni all’Arena Hotel Hills di Sarajevo, località che ospita fino al 23 novembre i Campionati Europei Under 21 2024 di taekwondo. Oggi, mercoledì’ 20 novembre, sono scesi sul tatami sei atleti facenti parte della Nazionale italiana, alcuni di questi arrivati a un passo dalle semifinali.

E’ il caso di Lucia Pezzolla che, nella categoria -57 kg, si è fermata ai quarti di finale perdendo il match d’alto profilo con la spagnola Laura Rodriguez, abile a imporsi nettamente per 0-2 (4-7, 6-13). Fuori ai quarti anche Angelo Mangione, il quale nella -74 kg non è riuscito a fronteggiare Nikita Vysotin, subendo uno 0-2 (6-7, 11-10).

Da segnalare anche la buona prestazione di Anna Cuorvo: l’azzurrina, in gara per la categoria -57 kg, ha dovuto salutare la gara ai quarti in favore della Tunisia Mamune Nur Goz, passata per 0-2 (10-12, 1-9). Si è subito arrestata invece la corsa di Giovanni La Mattina, Gaetano Crivello e Francesco Coradeschi. I primi due combattenti, impegnati nella categoria -54 kg, si sono dovuti arrendere rispettivamente contro il croato Nikola Ilic per 1-2 (9-9, 12-9, 2-6) e contro il tunisino Furkan Ube Camoglu, sempre per 1-2 (12-0, 6-12, 3-15). Il terzo atleta citato, in forza nella categoria -74 kg, ha dovuto invece cedere il passo a un altro combattente tunisino, Enes Turhan, per 2-1 (15-22, 19-6, 22-10).

Domani, giovedì 21 novembre, gareggeranno Ilenia Elisabetta Matonti (-53 kg), Teodoro Del Vecchio (-58 kg), Antonio Gerrone (-80 kg) e Luigi Fegatilli (-80 kg).