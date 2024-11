Taekwondo, pioggia di medaglie per l’Italia agli Europei Cadetti! Due ori con Rosato e Martina

Bilancio trionfale sul fronte italiano al termine della seconda giornata dei Campionati Europei Cadetti 2024 di taekwondo, in corso di svolgimento a Tirana (in Albania) fino a domenica 9 novembre. Dopo il bronzo ottenuto ieri da Clio Alessi, la delegazione azzurra ha fatto saltare il banco nel day-2 collezionando ben sei piazzamenti sul podio (2 ori, 3 argenti, 1 bronzo) e dimostrando una competitività elevata in campo femminile.

Maria Vittoria Rosato si è tolta la soddisfazione di conquistare il titolo continentale giovanile a soli 12 anni, confermandosi un talento estremamente precoce già capace di imporsi a livello europeo nella -37 kg alla prima stagione da cadetta. Dopo aver superato i primi turni vincendo sempre per 2-0, in finale ha lasciato per strada un round dilagando poi nella terza e decisiva ripresa per 14-2 sulla belga Alicia Badji.

Da applausi anche la prestazione di Elisa Martina, nuova campionessa europea cadetta tra i pesi massimi (+59 kg) dopo aver sconfitto nell’ultimo atto la norvegese Sarah Natasha Femer-Pedersen con lo score di 19-11 9-10 13-9. In precedenza l’azzurrina aveva dato spettacolo, aggiudicandosi tre incontri consecutivi dagli ottavi di finale sempre in due round.

Italia che può sorridere anche per gli argenti centrati da Ilaria Nicoletti (7-10 21-23 in finale con la greca Ilektra Tsouprou) nei -33 kg, Virginia Lampis (0-12 6-18 nel match conclusivo con la croata Petra Uglesic) nei -41 kg e Nicole Masala (5-8 6-14 nella finalissima contro la polacca Gabriela Wrzeszcz) nei -44 kg. Terza posizione inoltre per Ginevra Resta, che ha sfiorato l’impresa perdendo per un soffio in semifinale nei -37 kg con la belga Alicia Badji.