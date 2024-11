Sport in tv oggi (venerdì 29 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 29 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull’inizio del week end di F1 in Qatar. Sul tracciato di Lusail prenderà il via il penultimo appuntamento del campionato e già da oggi sarà importante per la definizione dello schieramento di partenza della Sprint Race di domani. La Ferrari dovrà affrontare una pista, sulla carta, ostica.

In primo piano i Mondiali di scacchi, la tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo a Ruka, al pari di quella di combinata nordica e di salto con gli sci nella medesima sede. In serata, ci sarà da seguire l’Eurolega di basket, con l’Olimpia Milano impegnata in trasferta contro il Fenerbahce: un esame di maturità per la compagine meneghina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 29 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 29 novembre

04.05 Freestyle, Coppa del Mondo a Pechino (Cina): qualificazione Big Air donne – Nessuna copertura tv/streaming.

06.25 Freestyle, Coppa del Mondo a Pechino (Cina): qualificazioni Big Air uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

09.55 Speed skating, Coppa del Mondo a Pechino (Cina): prima giornata – Diretta streaming su Discovery+, canale Youtube Skating ISU.

10.00 Scacchi, Mondiali 2024: quarta partita (Ding Liren-Gukesh) – Diretta streaming su FIDE, Chess.com e altre piattaforme dedicate su YouTube e Twitch.

10.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 10 km individuale TC femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD e RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Slittino, Nations Cup a Lillehammer (Norvegia) – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): salto HS142 uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.30 Tuffi, Mondiali giovanili 2024: sesta giornata – nessuna copertura tv/streaming.

12.40 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 10 km individuale TC maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD e RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.55 Snooker, UK Championship: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 F1, GP Qatar 2024: prove libere – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.50 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): 7.5km sci di fondo – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Ruka (Finlandia): qualificazioni HS142 uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 F1, GP Qatar 2024: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Pallanuoto, Serie A1: Trieste vs Savona – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Basket, Eurocup: Buducnost vs BC Wolves – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Ciclismo su pista, Champions League ad Apeldoorn (Paesi Bassi) – Diretta streaming su Discovery+ e su RaiPlay Sport 1; dalle 20.00 su Eurosport1 HD; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.30 Rugby, Serie A Elite: Emilia vs Vicenza – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Bayern – Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Avellino vs Active Network – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Genzano vs Came Treviso – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Italservice vs Manfredonia – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: L84 vs AS Roma – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Sala Consilina vs Feldi Eboli – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio, Bundesliga: St. Pauli vs Holstein Kiel – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Reggiana vs Sassuolo – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Feralpisalò vs Alcione – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Pineto vs Pianese – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari vs Verona – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Premier League: Brighton vs Southampton – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Maiorca vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.