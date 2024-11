LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si infiamma la sfida iridata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Un felice buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta partita del match valido per il Campionato del Mondo di scacchi tra Ding Liren e Gukesh Dommaraju. Il punteggio è di 1,5-1,5 dopo i primi tre confronti.

Vittoria di Ding Liren con il Nero, patta, vittoria di Gukesh con il Bianco: questo l’andamento delle prime tre partite giocate nei giorni iniziali di questa settimana. Si è passati dalla rinascita del cinese nel primo incontro alla stabilizzazione pressoché totale del secondo alla capacità, in sole due mosse, di girare la situazione a proprio favore da parte dell’indiano. In sostanza, equilibrio che si è rifatto totale a Singapore, ma con 11 confronti invece di 14 da giocare.

Cos’aspettarsi dalla giornata di oggi? Innanzitutto dipende tutto dall’apertura che sceglierà Ding insieme al suo team (e soprattutto a Richard Rapport, l’amico e Grande Maestro ungherese che è un po’ l’elogio della follia degli scacchi in questa fase storica). Ma, naturalmente, anche Gukesh può portare il cinese verso una direzione che lui preferisce. Finora la battaglia iniziale delle idee li ha spesso visti uscire presto dalla teoria, vedremo se sarà così anche stavolta.

Si apre, nei fatti, una sequenza di sfide che potrebbe essere sempre più decisiva in un senso e nell’altro. Non è stato raro, infatti, negli ultimi match iridati vedere proprio verso la metà un allungarsi delle battaglie, la lotta farsi più intensa. Il tutto senza magari arrivare agli eccessi della primavera 2023, quando Ding e Nepomniachtchi facevano un vero e proprio tira e molla, ma non ci si può sicuramente aspettare una lunghissima serie di patte.

La terza partita del match tra Ding Liren e Gukesh inizierà alle ore 10:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!