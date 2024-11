LIVE Sci di fondo, 10 km Ruka 2024 in DIRETTA: in gara Barp e Pellegrino, azzurre per svoltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE



Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle 10 km a tecnica classica maschile e femminile con partenza a intervalli in programma a Ruka (Finlandia), primo appuntamento per la Coppa del Mondo 2024-2025. La Coppa del Mondo di sci di fondo è ormai alle porte, e i temi principali di questa stagione si delineeranno gradualmente nel corso dei prossimi mesi. Il sipario si alza, come di consueto, a Ruka, località finlandese che da anni ospita l’apertura del circuito della Sfera di Cristallo.

Tra le novità più intriganti c’è il ritorno di Therese Johaug, che dopo essersi ritirata per scelta personale, ha deciso di tornare a competere. Sul fronte maschile, invece, Johannes Høsflot Klæbo

Marcus Cramer, responsabile tecnico della Nazionale italiana, ha convocato undici atleti (sette uomini, quattro donne) per l’opening stagionale della Coppa del Mondo. A Ruka vedremo in azione Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger tra gli uomini e Caterina Ganz, Francesca Franchi, Anna Comarella, Nicole Monsorno in campo femminile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli maschile e femminile in programma a Ruka (Finlandia), primo appuntamento per la Coppa del Mondo 2024-2025: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 10.00 con la gara femminile. Dalle 12.40 la gara maschile. Buon divertimento!