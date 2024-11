Sport in tv oggi (venerdì 22 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 22 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla Coppa Davis. Assisteremo alla prima semifinale tra Germania e Olanda. La formazione teutonica, priva del n.2 del mondo Alexander Zverev, è riuscita a sopperire piuttosto bene alla sua mancanza nel corso dei quarti di finale. Ancor più sorprendente la formazione olandese, capace di eliminare i padroni di casa della Spagna, rovinando un po’ la festa d’addio a Rafa Nadal.

Massima attenzione al primo giorno di prove libere del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. La Ferrari vuole recitare un ruolo da primattrice. Gli stessi propositi della Nazionale italiana di basket che quest’oggi affronterà l’Islanda nelle qualificazioni agli Europei 2025 e vorrà far valere le proprie qualità. Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 22 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 22 novembre

03.30 F1, GP Las Vegas: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

06.00 Speed skating, Coppa del Mondo a Nagano (Giappone): prima giornata – Diretta streaming su Discovery+, canale Youtube Skating ISU.

07.00 F1, GP Las Vegas: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

07.35 Pattinaggio artistico, GP Cina 2024: rhythm dance – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

08.00 Curling, Europei 2024: semifinali – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su The Curling Channel.

09.00 Scherma, Coppa del Mondo a Tunisi (Tunisia): qualificazioni prova individuale fioretto femminile – Diretta streaming su FIE.org/live.

09.00 Pattinaggio artistico, GP Cina 2024: short program individuale donne – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Subai (Austria): qualificazioni slopestyle uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

11.45 Pattinaggio artistico, GP Cina 2024: short program individuale uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.15 Freestyle, Coppa del Mondo a Subai (Austria): qualificazioni slopestyle donne – Nessuna copertura tv/streaming.

13.25 Pattinaggio artistico, GP Cina 2024: short program coppie – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.45 Golf, The RSM Classic: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): gara a squadre – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Calcio, Serie C: Picerno vs Team Altamura – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Tennis, Coppa Davis 2024: Germania vs Olanda – Diretta tv RaiSport HD, Sky Spoort Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay.

18.00 Scherma, Coppa del Mondo a Vancouver (Canada): spada maschile – Diretta streaming su FIE.org/live.

18.00 Basket, Qualificazioni Europei 2025: Lettonia vs Belgio – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Qualificazioni Europei 2025: Slovacchia vs Spagna – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Basket, Qualificazioni Europei 2025: Svezia vs Germania – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Calcio a 5, Serie A: AS Roma vs Fortitudo Pomezia – Diretta streaming su Futsal Tv.

19.00 Basket, Qualificazioni Europei 2025: Montenegro vs Bulgaria – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Qualificazioni Europei 2025: Portogallo vs Slovenia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Catania vs Benevento – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Feldi Eboli vs Citta di Cosenza – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Napoli Futsal vs Genzano – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Basket, Qualificazioni Europei 2025: Islanda vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Cosenza vs Modena – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Clodiense vs Vicenza – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Perugia vs Arezzo – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Rimini vs Vis Pesaro – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Triestina vs Renate – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Volley femminile, Serie A1: Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN e VBTV.

21.00 Calcio, laLiga: Getafe vs Valladolid – Diretta streaming su DAZN.