LIVE Germania-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: sarà Altmaier-Van de Zandschulp nel primo singolare?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo singolare della semifinale di Coppa Davis 2024 tra Germania e Olanda!

Chi sceglieranno i capitani nel primo singolare? Se per i Paesi Bassi non ci sono dubbi, ce ne sono invece sulla sponda sud del fiume Danubio. Chi tra Daniel Altmaier, vincitore del singolare di mercoledì contro Gabriel Diallo e Yannick Hanfmann potrà essere schierato. A nostro avviso, proprio in virtù della solidissima prestazione del russo d’origine, ha più chance di essere scelto il giustiziere di Sinner al Roland Garros 2023.

Per quanto riguarda i Paesi Bassi, si tratterà di Botic Van de Zandschulp. Il mattatore della sfida contro la Spagna di martedì scorso proverà a issare la sua Nazionale fino alla finale di Coppa Davis con un’altra vittoria, lui che partirà favorito chiunque sia il tedesco scelto e che verosimilmente vedrà il campo anche in doppio a fianco di Wesley Koolhof qualora, come probabile, le due Nazioni si spartissero i due singoli.

