LIVE Krawietz/Puetz-Koolhof/Van de Zandschulp, Germania-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: si arriverà al doppio decisivo?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di doppio che decide la semifinale di Coppa Davis 2024 tra Germania e Olanda! In campo Krawietz/Puetz e Koolhof/Van de Zandschulp.

I tedeschi, freschi campioni delle Finals, sperano di essere chiamati in causa per decidere le sorti del loro Paese, dopo che i singolaristi avevano sbrigato la prova “Canada”. La semifinale tra Germania e Olanda si preannuncia sul filo di lana, e verosimilmente il doppio giocherà la parte del leone nel tie. Si gioca per affrontare domenica la vincente tra Italia e Australia!

Dopo la clamorosa impresa ai danni della Spagna padrone di casa, Wesley Koolhof sogna un’altra impresa, lui che appenderà la racchetta al chiodo proprio dopo la manifestazione in scena a Malaga. Al suo fianco potrebbe essere nuovamente schierato Botic Van de Zandschulp, che tanto bene ha fatto nella sfida contro gli iberici, vincendo singolo e doppio decisivo. Per quanto riguarda i tedeschi non esiste il dubbio di formazione, si va con la coppia più in forma del momento.

