LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: scontro stellare tra le favorite allo scudetto

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona giornata del campionato di Serie A1 femminile di volley tra Vero Volley Milano e Imoco Conegliano. Si tratta di uno scontro tra due big candidate al titolo.

Una sfida delle grandi occasioni: si tratta della riedizione della Supercoppa disputata a settembre e vinta da Conegliano per 3-2 e della riedizione della finale di Champions League dello scorso marzo, vinta sempre da Conegliano per 3-2. La corazzata veneta si trova in testa alla classifica con 27 punti ottenuti grazie a tutte vittorie in tre o in quattro set. Insegue Milano con 22 punti, incappata finora solo nella sconfitta contro Novara.

Conegliano, dominatrice indiscussa delle ultime stagioni, arriva a questo confronto con un vantaggio in più. La squadra guidata da Daniele Santarelli ha confermato una solidità di gioco che la rende una delle formazioni più temibili non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Milano punta consolidarsi come una delle realtà più competitive della Serie A1 e anche a livello internazionale. La squadra di Stefano Lavarini punterà a mettere in difficoltà Conegliano, cercando di sfruttare le occasioni che si proporranno.

Si comincia alle 20.30 al Forum di Assago.