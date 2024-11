Sport in tv oggi (giovedì 7 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, giovedì 7 novembre, si preannuncia una giornata tutto sommato abbastanza interessante e con diversi eventi di rilievo sul fronte italiano. Focus in mattinata a Riad sulle WTA Finals, con le campionesse olimpiche in carica di doppio Sara Errani e Jasmine Paolini che sfidano Chan/Kudermetova in uno scontro diretto decisivo per la qualificazione in semifinale.

Tanta carne al fuoco poi nel tardo pomeriggio e in serata, con le azzurre del basket che tornano in campo dopo un anno per affrontare a Genova la Cechia nel terzo incontro del girone di qualificazione per gli Europei 2025. Debutto nella Champions League di volley femminile per Conegliano e Milano, rispettivamente contro il Mladost Zagabria ed il Porto.

Passando al golf, è previsto il primo giro del Los Cabos Championship per quanto riguarda il PGA Tour e dell’Abu Dhabi Championship per il DP World Tour. Grande attesa per la supersfida del Forum di Assago tra Olimpia Milano e Real Madrid nell’Eurolega di basket, mentre vanno in scena anche l’Europa League e la Conference League di calcio con tre club italiani coinvolti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi giovedì 7 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 7 novembre

1.00 Basket, NBA: Indiana Pacers-Orlando Magic – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

1.30 Basket, NBA: Boston Celtics-Golden State Warriors – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e NOW

4.00 Basket, NBA: Sacramento Kings-Toronto Raptors – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e NOW

6.00 Golf, DP World Tour: Abu Dhabi Championship, primo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf, live streaming su Sky Go e NOW

11.00 Tennis, WTA Finals: round robin (4° match di giornata, non prima delle ore 17.30, Errani/Paolini-Chan/Kudermetova) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 18.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.00 Tennis, ATP Belgrado: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Arena (fino alle 18.15), live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

14.00 Tennis, ATP Metz: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Arena (fino alle 18.15), live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

18.15 Basket femminile, Qualificazioni Europei: Italia-Cechia – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e NOW

18.45 Calcio, Europa League: Royale Union SG-Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e NOW

19.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa-Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN

20.00 Golf, PGA Tour: Los Cabos Championship, primo giro – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Volley femminile, Champions League: Vero Volley Milano-Porto – Diretta tv su Sky Sport Max, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.00 Volley, Superlega: Milano-Cisterna – Diretta tv su Rai Sport e streaming su Rai Play

20.30 Volley femminile, Champions League: Conegliano-Mladost Zagabria – Diretta tv su Sky Sport 257, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.45 Basket, Eurolega: Bayern Monaco-Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN

20.45 Basket, Eurolega: Paris-Partizan Belgrado – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Como – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Europa League: Lazio-Porto – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Conference League: Apoel Nicosia-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport 253, live streaming su Sky Go e NOW