LIVE Milano-Porto, Champions League volley femminile in DIRETTA: esordio soft, sulla carta

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di prima giornata del gruppo C di Champions League femminile 2024/2025 tra Vero Volley Milano ed FC Porto. Esordio sulla carta soft per le finaliste della passata edizione, ma sappiamo bene che nelle prime giornate bisogna tenere altissima la soglia dell’attenzione.

La squadra di coach Stefano Lavarini è la favorita per la vittoria del girone. Compagine ricca di stelle con le campionesse Olimpiche in carica Egonu, Sylla, Orro e Danesi su tutte. Le lombarde in campionato vantano 6 vittorie su 7 match ed inseguono Conegliano a distanza di 4 punti. Nel gruppo C di Champions League sfideranno inoltre le slovene del Calcit Kamnik e le turche del Vakifbank.

Le portoghesi si sono qualificate all’edizione 24/25 grazie alla vittoria nel terzo turno di qualificazione contro le spagnole del CV Gran Canaria. Debutto assoluto nella competizione continentale per le lusitane, seconda squadra del paese della penisola iberica dopo il Clube Acaemico che vi partecipò nel 2005/2006.

La sfida della prima giornata del gruppo C di Champions League femminile 2024/2025 tra Vero Volley Milano ed FC Porto inizierà alle 20.00.