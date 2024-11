LIVE Conegliano-Mladost Zagabria, Champions League volley femminile in DIRETTA: esordio casalingo per le Pantere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Mladost Zagabria, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile 2024-2025. Anche la massima competizione continentale è pronta ad entrare nel vivo e le Pantere, campionesse in carica, si presentano come la squadra da battere.

L’inizio di stagione di Conegliano è stato semplicemente perfetto: vittoria in finale di Supercoppa Italiana contro Milano (3-2) e primo posto in Campionato con 7 vittorie su 7 match disputati ed appena un set perso. Per quanto possibile Conegliano si ritrova in questa stagione con la squadra più forte mai avuta, gli arrivi di Gabi e Zhu hanno infatti rafforzato quella che già era una superpotenza del volley. Il Mladost Zagabria è una formazione con ambizioni decisamente diverse, di certo si tratta di una squadra interessante, come testimonia il secondo posto nel Campionato croato, ma a livello di roster c’è una differenza abissale con le Pantere. Si tratta del primo scontro diretto tra queste due formazioni, le ragazze di coach Santarelli, forti anche del fattore campo, partiranno con tutti i favori del pronostico. L’obiettivo sarà quello di chiudere la Pool A al primo posto per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale da testa di serie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Mladost Zagabria, match valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile 2024-2025, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!