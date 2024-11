Sport in tv oggi (domenica 3 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 3 novembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA e le WTA Finals, i motori con MotoGP e F1, gli sport invernali con lo short track, il ciclocross con gli Europei, e tanto altro ancora.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la penultima tappa stagionale domenica 3 novembre: per il GP della Malesia, a Sepang, si disputeranno il warm up della MotoGP (03.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (05.00), Moto2 (06.15) e MotoGP (08.00).

Si concluderanno a Pontevedra, in Spagna, gli Europei 2024 di ciclocross: nella seconda ed ultima giornata si assegneranno tutti i titoli individuali: si partirà con la categoria junior, per poi proseguire con gli under 23, ed infine chiudendo il cerchio con gli élite.

Terza ed ultima giornata di gare per lo short track nella seconda tappa del neonato World Tour: ultimi ripescaggi alle ore 14.30 ed ultima tornata di finali alle ore 19.30. Si gareggia a Montreal, sede che aveva già ospitato anche la prima tappa, per poi organizzare anche quella inizialmente prevista a Salt Lake City.

Domenica 3 novembre

02.00 Tennis, WTA Merida, semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

03.40-03.50 MotoGP, GP Malesia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

05.00 Moto3, GP Malesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 11.00 TV8 HD, tv8.it

06.15 Moto2, GP Malesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.15 TV8 HD, tv8.it

08.00 MotoGP, GP Malesia: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8 HD, tv8.it

08.00 Tennis, WTA Hong Kong: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

09.00 Ciclocross, Europei: donne junior – YouTube Federación Galega de Ciclismo

09.30 Tennis, WTA Jiujiang: finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

10.00 Ciclocross, Europei: uomini junior – YouTube Federación Galega de Ciclismo

11.00 Tennis, WTA Finals: fase a gironi (4° match dalle 11.00 Paolini/Errani-Dolehide/Krawczyk) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

11.00 Ciclocross, Europei: donne under 23 – Eurosport 2 HD, discovery+

11.30 F1, GP Brasile: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

12.30 Calcio, Serie A: Napoli-Atalanta – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Inter – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Juventus – DAZN

12.50 Ciclocross, Europei: uomini under 23 – Eurosport 2 HD, discovery+

14.10 Ciclocross, Europei: donne élite – Eurosport 2 HD, discovery+

14.30 Short track, World Tour Montreal: 3a giornata, ripescaggi – YouTube Skating ISU

14.30 Tennis, ATP Metz, 1° turno -Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

14.35 Atletica, maratona di New York: gara femminile – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD, poi dalle 15.00 Rai 2 HD, discovery+, Rai Play

15.00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: finale – Sky Sport Uno (a meno di cambi di palinsesto dovuti alla F1), Sky Go, NOW e Tennis TV

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Fiorentina – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio femminile, Serie A: Sampdoria-Roma – DAZN

15.00 Tennis, ATP Belgrado, 1° turno – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.05 Atletica, maratona di New York: gara maschile – Eurosport 1 HD, Rai 2 HD, discovery+, Rai Play

15.30 Ciclocross, Europei: uomini élite – Eurosport 2 HD, discovery+

16.00 Volley, SuperLega: Piacenza-Milano – DAZN, VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1 : Firenze-Novara – DAZN, VBTV

16.30 F1, GP Brasile: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 21.30 TV8 HD, tv8.it

16.30 Basket, Serie A: Scafati-Cremona – DAZN

17.00 Volley, SuperLega: Monza-Taranto – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Busto Arsizio-Pinerolo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Cuneo-Roma – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Talmassons-Chieri – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Bergamo-Vallefoglia – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Trieste-Varese – DAZN

17.30 Basket, Serie A: Tortona-Sassari – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Grottazzolina-Trentino – VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1 : Conegliano-Scandicci – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Verona-Roma – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Sassuolo – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Trentino-Milano – DAZN, DMAX, discovery+

19.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Padova – DAZN, VBTV

19.00 Basket, Serie A: Napoli-Venezia – DAZN

19.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Treviso – DAZN

19.30 Short track, World Tour Montreal: 3a giornata, finali – discovery+, YouTube Skating ISU

20.00 Basket, Serie A: Pistoia-Reggio Emilia – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+

20.30 Volley, SuperLega: Perugia-Civitanova – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Venezia – DAZN, DAZN 1