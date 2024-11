GP Brasile F1, quando si recuperano le qualifiche? Programma rivoluzionato, cambia anche l’orario della gara

Domani, 3 novembre, andrà in scena una domenica un po’ particolare in Brasile, ventunesimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato storico di Interlagos, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto del particolare disegno del circuito: una pista vecchio stile.

Lo schedule originario è stato cambiato visto quanto accaduto nel day-2 del week end. Le qualifiche per definire lo schieramento di partenza sono state posticipate a domani per la perturbazione copiosa che si è abbatuta in queste ore sulla zona. Al fine di garantire la sicurezza dei piloti, vista la scarsa di visibilità, il time-attack andrà in scena domani alle ore 11.30 italiane. Cambiato anche l’orario della gara che partirà alle 16.30 italiane.

Following the conditions in São Paulo today the decision was taken not to proceed with Qualifying due to poor visibility, standing water on the track and fading light. Safety is always the paramount consideration in such circumstances and while as much time as possible was given…

— FIA (@fia) November 2, 2024