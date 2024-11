LIVE Maratona New York 2024 in DIRETTA: Bashir Abdi sfida Tola, Obiri favorita al femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della 53esima edizione della Maratona di New York. Edizione 2024 che si svolge alle porte delle elezioni per la presidenza americana, e che dunque catalizzerà ancor più l’attenzione non solo degli appassionati sportivi. Non ci saranno italiani professionisti al via, ma una nutritissima partecipazione di runner amatoriali. Diverse invece le stelle che animeranno la maratona tanto in campo maschile quanto in campo femminile.

Occhi puntati su Tamirat Tola. L’etiope difende il trofeo conquistato nel 2023 quando firmò il record del percorso in 2:04’58” prima si griffare anche l’oro Olimpico in quel di Parigi. Principale avversario il belga Bashir Abdi, argento nella capitale transalpina. In caccia di una nuova vittoria diversi campioni degli anni passati, ovvero i kenioti Geoffrey Kamworor, Albert Korir ed Evans Chebet.

Per quel che riguarda la competizione femminile fari accesi sulla kenina Hellen Obiri, vincitrice nel 2023 con un notevole 2:27’23”. Peraltro il bronzo Olimpico di Parigi ha già completato la doppietta nella maratona di Boston, e di conseguenza il rarissimo double Boston-New York nel 2023, impresa riuscita soltanto nel 1989 dalla norvegese Ingrid Kristiansen. Anche in questo caso si prevede una gara gestita dalle keniote, con Edna Kiplagat, Shelia Chepkirui e Sharon Lokedi vogliose di tirare uno scherzetto alla connazionale.

La 53esima edizione della Maratona di New York inizierà alle 14.35 con la partenza delle top runner, mentre gli uomini saranno attesi al via alle 15.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!