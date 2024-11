LIVE Ciclocross, Europei femminili 2024 in DIRETTA: Sara Casasola a caccia di una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova élite femminile valevole per i Campionati Europei 2024 di ciclocross in corso a Pontevedra, cittadina del nord-ovest della Spagna. Dopo le gare junior e U-23 della mattinata odierna, la manifestazione continentale si chiuderà con le due competizioni più attese: si partirà alle 14.10 con la competizione riservata alle donne, le quali vorranno provare a dare spettacolo sul tracciato iberico.

La ragazza più attesa nel parco partenti è l’olandese Fem van Empel, due volte campionessa del mondo e trionfatrice continentale nel 2022 e 2023. A rivaleggiare la neerlandese ci saranno le connazionali Ceylin del Carmen Alvarado e Lucinda Brand e la veterana belga Sanne Cant. Occhio anche alla francese Hélène Clauzel, possibile mina vagante della gara.

L’Italia si affiderà principalmente a Sara Casasola. La campionessa azzurra in carica difende il terzo posto conquistato nell’ultima edizione e vorrà fortemente mantenere i piedi saldi sul podio continentale. Dopo una stagione positiva, la friulana è pronta nuovamente a dare il meglio di sé anche quest’oggi nell’appuntamento più importante degli ultimi mesi dell’anno. Al via anche Francesca Baroni.

