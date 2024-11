Sport in tv oggi (domenica 10 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 10 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano l’inizio delle ATP Finals di tennis. All’Inalpi Arena di Torino l’avventura prende il via e grandi attese per Jannik Sinner che farà il proprio esordio contro l’australiano Alex de Minaur. L’obiettivo è chiaramente quello di vincere, per iniziare con il piglio giusto il proprio cammino nella competizione.

Una domenica in cui vi sarà da seguire la Nazionale italiana di basket femminile impegnata nelle qualificazioni agli Europei, affrontando in trasferta la Grecia. Tengono banco anche i campionati di basket e di volley, nonché quello di calcio con la super sfida di San Siro tra Inter e Napoli ad attirare l’attenzione degli appassionati. Questo e molto altro…

Guarda la Serie A di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, domenica 10 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 10 novembre

06.55 Snooker, International Championship: Finale – Diretta tv Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

08.50 Ciclismo, Tour de France Prudential Singapore Criterium – Diretta streaming su Discovery+.

11.30 Tennis, ATP Finals 2024: Koolhof/Mektic vs Purcell/Thompson – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.30 Calcio, Serie A: Atalanta vs Udinese – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

12.30 Calcio, Serie C: Rimini vs Torres – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

12.30 Calcio, Serie C: Potenza vs Avellino – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

12.30 Calcio femminile, Serie A: Como vs Napoli – Diretta streaming su DAZN.

13.00 Ciclocross, X20 Badkmaers Trofee: prova femminile – Diretta tv Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.45 Basket femminile, Qualificazioni Europei 2025: Grecia vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Calcio, laLiga: Betis vs Celta Vigo – Diretta streaming su DAZN.

14.00 Tennis, ATP Finals 2024: Medvedev vs Fritz – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14.30 Ciclocross, San Francesco al campo – Diretta streaming su Raiplay Sport 1.

14.50 Ciclocross, X20 Badkmaers Trofee: prova maschile – Diretta tv Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Calcio, Serie A: Roma vs Bologna – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina vs Verona – Diretta tv su DAZN2 (215); in streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Serie B: Cittadella vs Cesena – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Serie B: Juve Stabia vs Spezia – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Serie B: Reggiana vs Catanzaro – Diretta streaming su DAZN.

15.00 Calcio, Premier League: Manchester United vs Leicester – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Calcio, Premier League: Tottenham vs Ipsiwich Town – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Calcio, Serie C: Perugia vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Calcio, Serie C: Foggia vs Juventus Next Gen – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Calcio, Serie C: Milan Futuro vs Arezzo – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Calcio, Serie C: Ascoli vs Pontedera – Diretta tv Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Calcio, Serie C: Entella vs Gubbio – Diretta tv Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Calcio, Serie C: Carpi vs Campobasso – Diretta tv Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Calcio femminile, Serie A: Inter vs Lazio – Diretta streaming su DAZN.

15.20 Volley femminile, Serie A1: Chieri ’76 vs Conegliano – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

16.00 Volley, SuperLega: Cucine Lube Civitanova vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

16.15 Calcio, laLiga: Maiorca vs Atletica Madrid – Diretta streaming su DAZN.

16.30 Volley femminile, Serie A1: Scandicci vs Bergamo – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

16.30 Basket, Serie A: EA7 Emporio Armani Milano vs Umana Reyer Venezia – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Basket, Serie A: Nutribullet Treviso Basket vs Givova Scafati – Diretta streaming su DAZN.

17.00 Volley, SuperLega: Sonepar Padova vs Mint Vero Volley Monza – Diretta streaming su VBTV.

17.00 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo vs Talmassons – Diretta streaming su VBTV,

17.00 Volley femminile, Serie A1: Roma vs Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV.

17.15 Calcio, Serie B: Salernitana vs Bari – Diretta streaming su DAZN.

17.30 Calcio, Premier League: Chelsea vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Calcio, Bundesliga: Stoccarda vs Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Calcio, Serie C: SPAL vs Pineto – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Calcio, Serie C: Messina vs Giugliano – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Calcio, Serie C: Pianese vs Vis Pesaro – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Calcio, Serie C: Lumezzane vs Albinoleffe – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Calcio, Serie C: Clodiense vs Renate – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Basket, Serie A: Vanoli Basket Cremona vs Germani Brescia – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Volley femminile, Serie A1: Vero Volley vs UYBA Busto Arsizio – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

18.00 Pallamano, Qualificazioni Europei 2026: Italia vs Serbia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Pallamano Tv.

18.00 Calcio, Serie A: Monza vs Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 Tennis, ATP Finals 2024: Granoller/Zeballos vs Heliovaara/Patten – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18.00 Volley, SuperLega: Valsa Group Modena vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV.

18.00 Volley, SuperLega: Itas Trentino vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

18.15 Basket, Serie A: Trapani Shark vs Napolibasket – Diretta tv su DMAX; in streaming su DAZN.

18.30 Calcio, laLiga: Leganes vs Siviglia – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Calcio, laLiga: Valladolid vs Athletic Bilbao – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Volley, SuperLega: Gioiella Prisma Taranto vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

19.00 Basket, Serie A: Openjobmetis Varese vs Virtus Segafredo Bologna – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Calcio, Bundesliga: Heidenheim vs Wolfsburg – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Calcio, Serie C: Crotone vs Catania – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Golf, Los Cabos Championship: quarta giornata – Diretta streaming su Discovery+.

20.00 Basket, Serie A: Banco di Sardegna Sassari vs Estra Pistoia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Tennis, ATP Finals 2024: Sinner vs de Minaur – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.45 Calcio, Serie A: Inter vs Napoli – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Real Sociedad vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.