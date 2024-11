LIVE Chieri-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare per la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la settima giornata di Serie A1 di volley femminile tra Reale Mutua Fenera Chieri e Prosecco Doc Imoco Conegliano. La capolista a punteggio pieno Conegliano affronta l’esame Chieri, squadra che punta decisamente ad uno dei primi quattro posto in classifica e che finora nelle prime sette partite disputate in campionato (ha già giocato l’anticipo della 13ma giornata), ha conquistato cinque successi contro due sole sconfitte ma soprattutto è specializzata in tie break visto che per ben quattro volte ha avuto la meglio al quinto set. Le venete occupano ovviamente la prima posizione in classifica con 21 punti, frutto di sette vittorie a fila (anche loro hanno già anticipato la partita della 13ma giornata), mentre Chieri è sesta in classifica con 11 punti all’attivo.

Entrambe le squadre sono state impegnate nelle coppe europee in settimana ma hanno davvero faticato poco, avendo vinto in tre set le partite in programma con Conegliano che si è addirittura affidato ad un turnover “totale” schierando tutte le seconde linee contro il Mladost. Dunque potrebbe uscire una partita molto interessante con la Reale Mutua Fenera Chieri che proverà a creare qualche grattacapo alle venete che fin ora hanno vinto tutte le nove partite fin qui disputate in stagione.

Chieri dovrebbe partire con questa formazione: Van Aalen alzatrice, Gicquel opposta, le centrali Alberti e Gray, le bande Omoruyi e Skinner e Spirito nel ruolo di libero. Conegliano potrebbe rispondere, al netto del turnover di Santarelli, con Wolosz in regia, Haak opposta, Fahr e Lubian al centro, Zhu e Gabi in banda, con De Gennaro libero.

si parte alle ore 15.20!