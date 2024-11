LIVE Sinner-De Minaur, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il n.1 del mondo debutta a Torino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo match delle ATP Finals dell’Inalpi Arena di Torino di Jannik Sinner. il numero 1 del mondo trova l’australiano Alex de Minaur, uno degli uomini con cui si trova meglio a livello tennistico, come dimostrano in modo chiaro i precedenti.

I numeri, infatti, sono molto chiari per il classe 2001 di Sesto Pusteria: 7-0, con l’aussie che ha vinto l’ultimo set con lui quattro anni fa a Sofia. Per la quinta volta su otto i due si trovano l’uno di fronte all’altro in condizione di veloce indoor: il terreno migliore per Sinner, che quest’anno lo ha sconfitto in finale a Rotterdam nello scorso febbraio.

Tutte le indicazioni degli ultimi giorni lasciano trasparire un’eccellente forma da parte di Jannik, determinato a portare a casa per la prima volta il torneo dei migliori otto, e a farlo in casa, a Torino, quella Torino che l’anno scorso ha aiutato non poco a far letteralmente esplodere, in tutti i sensi, la SinnerMania.

Se la stagione del leader della classifica mondiale ormai è nota a tutti, con i due Slam solo come semplicissima punta dell’iceberg di un dominio assoluto nel corso del 2024, non si può certo dire che quella di de Minaur sia stata brutta. Tre quarti Slam, un 500 e un 250 vinti, vari buoni risultati. Ma, adesso, c’è il debutto alle Finals, che arriva da primo australiano dai tempi di Lleyton Hewitt, che si qualificò per l’ultima volta nel 2004.

Il match tra Jannik Sinner e Alex de Minaur inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!