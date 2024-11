Speed skating, Davide Ghiotto parte a razzo e vince i 5000 metri in Coppa del Mondo a Nagano!

Si apre con un successo dell’Italia la seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating: a Nagano, in Giappone, Davide Ghiotto si impone sui 5000 metri facendo segnare il nuovo record della pista nipponica, la M-Wave, mentre Michele Malfatti chiude settimo.

Per il 30enne vicentino si tratta della quarta vittoria individuale in Coppa del Mondo, la seconda sui 5000, nonché del 14° podio: il vincitore della Coppa del Mondo long distances 2023-2024 ferma il cronometro in 6’12″71, limando 2″46 al precedente primato, appartenente al neerlandese Sven Kramer con 6’15″17.

Alle spalle dell’azzurro resta sotto il vecchio record anche l’altro neerlandese Beau Snellink, che fa segnare 6’13″99, pagando un ritardo di 1″28 dall’italiano. Gradino più basso del podio per il norvegese Sander Eitrem, il quale va di poco sopra il vecchio primato con il tempo di 6’15″71, accusando un gap di 3″00 da Ghiotto.

Giù dal podio, invece, il canadese Graeme Fish, quarto in 6’17″33, a 4″62 dall’azzurro. Quinta piazza per il belga Bart Swings con il crono di 6’18″77, a 6″06, mentre è sesto l’altro canadese, Ted-Jan Bloemen, con il tempo di 6’20″10, a 7″39. La bella giornata dell’Italia viene completata dalla settima piazza di Michele Malfatti in 6’21″05, a 8″34.

Per quanto concerne gli azzurri impegnati in Division B, arriva un ottimo quarto posto per Riccardo Lorello, il quale ritocca il primato personale con il crono di 6’19″56, mentre si classifica nono Andrea Giovannini in 6’22″34, infine si piazza 26° Daniele Di Stefano in 6’34″44.