Speed skating, Lollobrigida davanti a Fontana nei 1500 di Coppa del Mondo a Nagano

Calato il sipario sulla prima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Nagano (Giappone), tappa inaugurale della Coppa del Mondo di speed skating. Un day-1 in cui in casa Italia vanno segnalati dei risultati interessanti, distribuiti in particolar modo nelle Division-B delle specialità in programma in questo primo giorno nipponico.

Il riferimento è in particolare è ai 1500 metri femminili, dove Francesca Lollobrigida ha colto un ottimo secondo posto con il crono di 1:57.73, distanziata di appena 0.33 dalla vetta occupata dalla kazaka Nadezhda Morozova (1:57.40). Bene anche nel suo esordio internazionale nel pattinaggio di velocità pista lunga, Arianna Fontana. La campionessa valtellinese si è classifica in quinta posizione con il crono di 1:58.85. Ha concluso in ventitreesima posizione Veronica Luciani (2:03.63).

Per quanto riguarda la velocità, da segnalare il terzo posto di Serena Pergher nella categoria cadetta dei 500 metri in 38.92, nella classifica comandata dalla kazaka Kristina Silaeva (38.53). Nella medesima specialità, Laura Peveri ha terminato 24ª (40.91).

Per quanto concerne gli uomini, Daniele Di Stefano è stato il miglior azzurro nei 1500 metri della Division-B, concludendo al decimo posto in 1:47.53, mentre 12° Francesco Betti (1:47.80) e 16° Andrea Giovannini (1:48.30). Betti si è cimentato anche nei 500 metri della categoria cadetta, concludendo al 26° posto (36.59). In Division-A ha gareggiato David Bosa, classificatosi 17° in 35.68, nella prova vinta dal fenomeno americano Jordan Stolz in 34.43.