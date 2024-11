Arianna Fontana pronta all’esordio nella Coppa del Mondo di speed skating a Nagano: le gare che affronterà

Manca sempre mano all’inizio delle gare a Nagano (Giappone) per la prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sul ghiaccio del M-Wave assisteremo al primo dei cinque appuntamenti del massimo circuito internazionale e la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico e allenatore Maurizio Marchetto si presenta con grandi ambizioni. La preparazione a Inzell ha dato riscontri molto positivi e ora si vuol raccogliere i frutti.

In un gruppo azzurro con tante ambizioni, incuriosisce non poco quanto saprà fare Arianna Fontana. L’atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi Invernali ha alzato l’asticella, volendo competere in entrambe le discipline del pattinaggio velocità (speed skating e short track). La campionessa valtellinese ha lanciato il guanto di sfida a se stessa e vedremo fin dove saprà spingersi.

In quali gare vedremo in azione Fontana? Stando alle entry-list del primo round del massimo circuito internazionale, l’azzurra prenderà parte domani alla Division B dei 1500 metri e alle prove a squadre, ovvero il team pursuit femminile e il team mixed. Questo è il programma di Arianna, come confermato anche dall’atleta in merito all’impegno di domani nel chilometro e mezzo.

Un motivo di interesse in più ci sarà per quest’avventura della nostra portacolori, con l’obiettivo di arrivare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina in questa duplice veste, a unire le due grandi specialità del pattinaggio di velocità sul ghiaccio.