Speed skating, Francesca Lollobrigida la punta di un movimento femminile che si sta espandendo

Il faro è ancora acceso. Francesca Lollobrigida riparte per una nuova stagione agonistica. Lo speed skating inizierà il suo darsi da Nagano, in Giappone, per la prima tappa della Coppa del Mondo (22-24 novembre). Sull’anello di ghiaccio nipponico l’azzurra andrà a caccia di conferme dopo essere tornata nella stagione precedente dalla pausa per maternità.

Come aveva sottolineato anche ai microfoni di OA Sport, la voglia di gareggiare è ancora molta e, se è possibile, il livello si è alzato. Sì, perché la motivazione di arrivare alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026 pesa decisamente per un ragazza, classe 1990, che nell’ultima edizione dei Giochi Invernali ha fatto la storia, conquistando un argento nei 3000 metri e un bronzo nella Mass Start.

La rivedremo in azione in queste specialità, come anche nei 1500 metri, visto e considerato che le prove nell’International Race di Inzell (Germania) sono state confortanti. Inoltre, Lollobrigida sarà il riferimento di un movimento femminile che si sta allargando, intenzionato cioè a mettersi in mostra anche nelle specialità dell’inseguimento a squadre.

Il riferimento è a Laura Peveri, Veronica Luciani, Laura Lorenzato e alle giovani Alice Marletti e a Serene Pegher, quest’ultima grande talento della velocità. In altre parole, fermento c’è e sarà davvero molto interessante capire cosa farà una particolare “new entry” del gruppo. Stiamo parlando di Arianna Fontana, che si è conquistata il posto in squadra in Germania ed è intenzionata a portare avanti un progetto super ambizioso: conciliare ai massimi livelli le gare dello speed skating con lo short track. L’atleta italiana, che vanta il maggior numero di medaglie della storia delle Olimpiadi Invernali, ha lanciato il guanto di sfida a se stessa in vista dei Giochi di casa, non resta che prendere nota.