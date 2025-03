Sport invernali, tutti i Mondiali e le Coppe del Mondo vinte dall’Italia nel 2025: elenco sconfinato!

L’Italia ha archiviato una stupefacente stagione invernale e si può lanciare con grandissimo ottimismo verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, consapevole di poter essere protagonista durante i Giochi di casa. Il Bel Paese ha collezionato una serie di risultati decisamente rilevanti negli ultimi cinque mesi, a cominciare da una sfilza di trionfi ai Mondiali e dalla conquista di varie Coppe del Mondo, che certificano la costanza e la continuità mantenuta da alcuni azzurri sul lungo arco temporale tra neve e ghiaccio.

Federica Brignone si è indubbiamente meritata la copertina in apertura di primavera perché ha alzato al cielo la Sfera di Cristallo generale: un’apoteosi totale nello sci alpino, il trofeo più prestigioso è finito nelle mani della fuoriclasse valdostana che è tornata in vetta alla graduatoria a cinque anni di distanza dalla prima apoteosi, ma questa volta si è potuta godere la festa davanti al pubblico. La 34enne ha brillato da Campionessa del Mondo di gigante e ha portato a casa anche i trofei di specialità tra discesa e gigante, culmine di un’annata agonistica caratterizzata da ben dieci vittorie complessive nel massimo circuito internazionale itinerante

Roland Fischnaller ha conquistato la medaglia d’oro nel PGS di snowboard ad addirittura 44 anni: un autentico veterano capace di fare risuonare l’Inno di Mameli a dieci anni di distanza dalla sua affermazione iridata nel PSL. Flora Tabanelli ha scritto due memorabili pagine di storia: è diventata la prima italiana a vincere i Mondiali di Big Air e a conquistare la Coppa del Mondo park&pipe (il trofeo generale di sci freestyle per chi disputa Big Air, slopestyle, halfpipe), oltre a portarsi a casa la Sfera di Big Air ad appena 17 anni, da autentica predestinata di queste discipline dello sci freestyle quasi sconosciute alle nostre latitudini fino a poco tempo fa.

Davide Ghiotto è sempre più un monumento dello speed skating internazionale, visto che si è laureato Campione del Mondo dei 10.000 metri per la terza volta consecutiva. Il regno del veneto non ha fine e ora potrebbe meritarsi anche il ruolo di portabandiera maschile ai Giochi, magari accanto a Federica Brignone. La rassegna iridata del pattinaggio velocità è stata trionfale, visto che sono saliti sul gradino più alto del podio anche Francesca Lollobrigida (5.000 metri, nella stagione del rientro dalla maternità) e Andrea Giovannini (mass start, tra l’altro dopo essersi meritato la Coppa del Mondo).

Michela Moioli ha sfatato il tabù iridato nello snowboardcross: dopo un argento e tre bronzi a livello individuale nelle ultime edizioni, la fuoriclasse bergamasca ha finalmente conquistato l’oro che le mancava e ha completato un palmares sontuoso in cui spicca l’alloro più pregiato delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Maurizio Bormolini ha invece conquistato la Coppa del Mondo generale di snowboard, oltre a quella di specialità del PGS. Si è fatto festa anche nello short track dove l’Italia ha portato a casa la Sfera di Cristallo con la staffetta femminile (alla pari con il Canada).

Da non dimenticare l’apoteosi nella Coppa del Mondo per Nazioni di sci alpino femminile: Brignone e compagne hanno fatto festa per la terza volta nella storia, battendo la Svizzera in volata. Completano il quadro un paio di ori iridati in specialità non olimpiche: il team event di sci alpino (con Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Filippo Della Vite, Alex Vinatzer) e la gara a coppie di snowboard (con Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont).

Di seguito il quadro dettagliato degli ori mondiali e delle Coppe del Mondo vinte dagli atleti italiani negli sport invernali per quanto riguarda la stagione 2024-2025. Precisiamo che mancano ancora un paio di gare di snowboardcross (ma non c’è possibilità di conquistare la Coppa del Mondo) e che si devono disputare i Mondiali di curling (maschile e doppio misto).

MONDIALI E COPPE DEL MONDO VINTE DALL’ITALIA NEL 2025

ORI MONDIALI

Federica Brignone (sci alpino, gigante)

Roland Fischnaller (snowboard, PGS)

Flora Tabanelli (sci freestyle, Big Air)

Davide Ghiotto (speed skating, 10.000 metri)

Francesca Lollobrigida (speed skating, 5.000 metri)

Andrea Giovannini (speed skating, mass start)

Michela Moioli (snowboard, snowboardcross)

Italia (sci alpino, team event con Giorgia Collomb, Lara Della Mea, Filippo Della Vite, Alex Vinatzer)

Maurizio Bormolini/Elisa Caffont (snowboard, PSL a coppie miste)

COPPE DEL MONDO

Federica Brignone (sci alpino, generale)

Federica Brignone (sci alpino, discesa libera)

Federica Brignone (sci alpino, gigante)

Maurizio Bormolini (snowboard, generale)

Maurizio Bormolini (snowboard, PGS)

Flora Tabanelli (sci freestyle, generale park&pipe)

Flora Tabanelli (sci freestyle, Big Air)

Andrea Giovannini (speed skating, mass start)

Italia (short track, staffetta femminile)

Coppa del Mondo per Nazioni di sci alpino femminile