Daniele Di Stefano vince i 1500 metri della Division-B a Pechino. 13ª Francesca Lollobrigida nella serie principale

Calato il sipario sulla prima giornata di gare al National Speed Skating Oval di Pechino (Cina), seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating 2024-2025. Sull’anello di ghiaccio cinese si è confermato il dominio del fuoriclasse statunitense Jordan Stolz.

Il pattinatore degli States si è imposto nei 500 e nei 1500 metri, con la solita classe. Stolz ha siglato il record della pista in 34.27 a precedere l’olandese Jenning De Boo (34.39) e il giapponese Tatsuya Shinhama (34.44) nella distanza più breve, mentre nel chilometro e mezzo è stato l’unico ad abbattere il muro dell’1:44, stampando il tempo di 1:43.94. A completare il podio sono stati il cinese Zhongyan Ning (1:44.26) e l’olandese Kjeld Nuis (1:45.05), detentore del primato del mondo (1:40.17) e del record su questo ghiaccio (1:43.21).

Parlando delle serie cadette in queste specialità, David Bosa (35.95) e Francesco Betti (36.66) hanno terminato in 22ª e 28ª posizione nella graduatoria dei 500 metri comandata dall’americano Zach Stoppelmoor (35.05). Nei 1500 metri splendida affermazione di Daniele Di Stefano: l’azzurro ha ottenuto il best time di 1:46.28 a precedere di 0.44 l’olandese Wesly Dijs (1:46.72). Betti si è classificato 14° in 1:48.32, mentre Alessio Trentini ha concluso 26° in 1:50.06. Da segnalare anche la presenza di Davide Ghiotto in questa specialità, ottenendo il settimo tempo di 1:47.52 e rompendo così il ghiaccio in vista dei 5000 metri di domani.

Per quanto concerne i 1500 metri femminili della Division-A, Francesca Lollobrigida ha conquistato la tredicesima posizione con il crono di 1:58.11, nella gara in cui la giapponese Miho Takagi si è confermata il riferimento in 1:55.07, mettendosi alle spalle ben quattro olandesi: Joy Beune (1:55.19), Angel Daleman (1:55.41), Marijke Groenewoud (1:55.53) e Antoinette Rijpma-De Jong (1:55.69). Nella Division-B della medesima distanza, Arianna Fontana ha concluso in ottava posizione (1:59.97), nell’overall che ha sorriso alla sudcoreana Ji-Woo Park (1:59.19). Squalificata Alice Marletti.

Nei 500 metri femminili della Division-A ancora Giappone in evidenza con Yukino Yoshida, autrice del proprio personale in 37.78, mettendosi davanti alle oranje Jutta Leerdam (37.89), Dione Voskamp (37.90) e Suzanne Schulting (37.98). Nella serie cadetta, Serena Pergher ha terminato in decima piazza (39.04), mentre Laura Peveri ha chiuso in ventiseiesima posizione (41.19).