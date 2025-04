ITALIA SENZA LIMITI! Storica finale nella prova a squadre agli Europei di judo: impresa contro i russi!

L’Italia non vuole fermarsi e continua a regalare forti emozioni sui tatami di Podgorica, recitando un ruolo da protagonista anche nella prova a squadre mista dei Campionati Europei 2025 di judo. Gli azzurri, dopo aver collezionato ben otto medaglie (record nazionale in una rassegna continentale senior) nelle gare individuali dei giorni scorsi, sono approdati alla finale per l’oro e nel pomeriggio combatteranno per il titolo contro la Georgia.

Comunque vada sarà un risultato storico per il judo italiano, che in passato non aveva mai raggiunto l’ultimo atto nel Team Event europeo (format abbastanza giovane, introdotto a partire dal 2018) salendo sul podio solamente in occasione degli European Games del 2023 a Cracovia. Nel frattempo la spedizione tricolore è già certa di ottenere la medaglia numero 9 a Podgorica, in attesa di scoprire se arriverà il secondo oro o il terzo argento della settimana.

Il percorso della formazione azzurra è cominciato in mattinata con un netto successo per 4-0 sulla Polonia (vittorie di Asya Tavano, Gennaro Pirelli, Odette Giuffrida e Giovanni Esposito) e con l’affermazione ai quarti per 4-1 sul Belgio (ko Giorgia Stangherlin, punti firmati da Pirelli, Veronica Toniolo, Manuel Lombardo e Christian Parlati).

La vera impresa si è concretizzata poi in semifinale contro i russi, che in precedenza avevano travolto la Francia campione uscente (e oro olimpico a Parigi 2024) per 4-1. L’Italia ha chiuso i conti sul 4-1 dopo cinque incontri grazie alle vittorie di Giuffrida (yuko su Irina Zueva), Esposito (ippon al campione europeo individuale dei -73 kg Danil Lavrentev), Kenny Komi Bedel (yuko su Mansur Lorsanov) e Tavano (ippon a Elis Startseva), mentre si è rivelata ininfluente la sconfitta di Irene Pedrotti con Daria Antonova.