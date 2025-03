Francesca Lollobrigida: “Federica Brignone rappresenta al meglio il movimento femminile”

Francesca Lollobrigida, campionessa mondiale di speed skating, è intervenuta oggi a margine della presentazione di “Campioni ogni Giorno”, progetto di Procter & Gamble e Fondazione Milano Cortina 2026.

Proprio riguardo ai Giochi Olimpici una battuta sulla possibile portabandiera: “Federica Brignone non ha bisogno di descrizione, i risultati parlano e credo che possa rappresentare al meglio tutto il movimento femminile e tutto il movimento sportivo italiano”.

Sull’atmosfera olimpica: “Sono molto orgogliosa, anche perché il clima di Milano Cortina si sente ed è vivo. È bello anche vedere tutti questi progetti incentrati su sport, inclusione e giovani. Lo sport è per tutti e non è scontato”.

Aggiunge: “Quello che voglio trasmettere è la passione. Il fatto che ancora mi diverto, è questo il bello. È il divertimento che fa crescere la passione, non per forza i campioni. I valori dello sport poi si riportano nella vita”.

Sullo speed skating azzurro: “Io e i miei compagni facciamo uno sport particolare, si ricordano di noi durante le Olimpiadi, l’anno precedente o quando facciamo risultati importanti. Quindi, si chiede tutto proiettato verso i Giochi e dobbiamo essere uniti come sempre per crearci una sorta di bolla. Non siamo abituati alla pressione mediatica”.