Davide Ghiotto merita di essere il portabandiera dell’Italia a Milano Cortina 2026?

Quanto realizzato da Davide Ghiotto nella giornata di ieri ad Hamar merita di essere sottolineato. Il trentunenne vicentino ha compiuto un’impresa con pochi precedenti nella storia dello sport italiano, proponendo di conseguenza la sua candidatura al ruolo di portabandiera ai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026.

Imponendosi nei 10.000 metri dei Mondiali di speed skating 2025, il vicentino è diventato il primo azzurro nella storia degli sport olimpici invernali a collezionare tre titoli iridati consecutivi nello stesso evento individuale. Per trovare qualcosa di simile, è necessario scomodare il leggendario “Rosso volante” Eugenio Monti, che vinse cinque ori consecutivi, seppur nel bob a due.

La candidatura di Ghiotto assume ancora più forza se si considera come i 10.000 metri siano uno degli undici eventi sempre presenti nel programma dei Giochi olimpici invernali, essendosi tenuti senza soluzione di continuità sin dal 1924. Parliamo, dunque, di una delle gare più iconografiche della manifestazione a Cinque cerchi.

Peraltro, il veneto in questa stagione ha stabilito il nuovo primato mondiale della distanza, diventando il primo uomo ad abbattere l’apparentemente invalicabile muro dei 12’30”. Il clamoroso 12’25”70 fatto segnare presso l’Olympic Oval di Calgary rappresenta un’altra impresa titanica, non solo per quanto riguarda lo sport italiano, bensì quello in ambito globale.

Come se non bastasse, allargando il campo agli sport estivi, per trovare termini di paragone – ovvero atleti capaci di laurearsi tre volte campioni del mondo nella medesima disciplina – si deve guardare a Yuri Chechi, Antonio Maspes, Giovanni Pellielo e Deborah Gelisio. Ampliando l’orizzonte agli eventi a coppie, si trovano Carmine e Giuseppe Abbagnale assieme a Peppino Di Capua, Antonio Rossi, Ruggero Tita e Caterina Banti.

Si tratta di nomi che hanno scritto indelebili pagine di storia dello sport italiano. Proprio come Ghiotto, vincitore di tutti i tre titoli iridati dei 10.000 metri di pattinaggio velocità nel quadriennio olimpico in corso, medagliato a Pechino 2022 e primatista mondiale della distanza con un tempo da urlo.

Alla luce di questa eccellenza assoluta di cui dispone l’Italia, perché non affidare proprio a lui il vessillo tricolore durante la sfilata inaugurale dei Giochi 2026?