Speed skating, Daniele Di Stefano secondo nella mass start di Nagano! Andrea Giovannini quarto in Coppa del Mondo

Fuga per la vittoria: il transalpino Timothy Loubineaud mette il gruppo nel sacco e conquista la vittoria nella mass start maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating: a Nagano, in Giappone, l’Italia può gioire per il secondo posto di Daniele Di Stefano, a cui si aggiunge la quarta piazza di Andrea Giovannini.

Per l’azzurro si tratta del secondo podio in carriera nel format, dopo il secondo posto ottenuto a Pechino nella scorsa stagione, mentre per l’Italia è il terzo podio della tappa nipponica, dopo le vittorie di Davide Ghiotto sui 5000 e del terzetto azzurro del team pursuit, cui si aggiungono i quarti posti nelle mass start di Francesca Lollobrigida e di Giovannini.

Passando alla cronaca odierna, l’accelerazione decisiva del transalpino arriva in vista dell’ultimo sprint intermedio: Loubineaud prende un buon margine sul gruppo e, mentre i compagni di fuga vengono ripresi, il francese stringe i denti e vince con oltre due secondi di margine sugli avversari.

La volata per la piazza d’onore è alquanto concitata, ma al fotofinish a spuntarla è Daniele Di Stefano, che brucia sulla linea del traguardo il neerlandese Bart Hoolwerf, battuto per 2 centesimi, mentre termina ai piedi del podio Andrea Giovannini, quarto a soli 0.07 dal connazionale.