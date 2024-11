Speed skating, Italia incontenibile! Gli azzurri dominano il team pursuit a Nagano

Anche nella terza ed ultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating, in corso a Nagano, in Giappone, l’Italia porta a casa un successo: il team pursuit maschile azzurro domina la gara e vince meritatamente e con ampio margine sulla concorrenza.

Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini hanno dominato sull’ovale della M-Wave: sulla pista nipponica il terzetto italiano è stato l’unico a scendere sotto il muro dei 3’40”, anche grazie ad una condotta di gara superlativa, con una gran progressione nella seconda metà della prova.

Grazie al terzetto azzurro, campione del mondo in carica, dopo quasi 5 anni l’Italia torna a vincere in Coppa del Mondo nella specialità: si tratta della terza affermazione, nonché del sedicesimo podio, il quarto consecutivo, considerando i tre della passata stagione sul circuito maggiore, con due secondi ed un terzo posto.

Nella gara odierna l’Italia, terza a metà gara, si scatena tra il quarto ed il sesto giro, al termine del quale prende la testa della corsa e non viene più avvicinata dagli avversari: alla fine il cronometro recita 3’39″82 per gli azzurri, che battono nettamente gli Stati Uniti (Dawson, Lehman, Cepuran), alla piazza d’onore in 3’41″83, a 2″01.

Sale sul gradino più basso del podio la Norvegia (Eitrem, Kongshaug, Engebråten), terza in 3’42″31, a 2″49 dagli azzurri ed a soli 0″48 dalla piazza d’onore, mentre sono molto più staccate tutte le altre Nazionali al via: quarto il Canada in 3’44″58, a 4″76, quinti i Paesi Bassi in 3’45″13, a 5″31, sesta la Cina in 3’47″67, a 7″85.